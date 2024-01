KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Sıra No İdare Poz No Tanımı Poz Puanı 1 ALTYAPI 01 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI. 1 2 ALTYAPI 02 MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI 1 3 ALTYAPI 03 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 4 ALTYAPI 04 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 5 ALTYAPI 12 KUVARS-KORUND AGREGALI (GRİ) YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ VE KÜR UYGULAMASI (TAZE BETONDA) 1 6 ALTYAPI 13 4 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI ( 30 CM X SERBEST BOY) 1 7 ALTYAPI 14 AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) 1 8 ALTYAPI 15 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) 1 9 ALTYAPI 16 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ BETON PARKE DÖŞENMESİ.(HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 10 ALTYAPI 17 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 11 ALTYAPI 18 100*100 CM ÖLÇÜLERİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI AĞAÇ DİBİ IZGARA DÖŞENMESİ. 1 12 ALTYAPI 19 "8 CM YÜKSEKLİĞİNDE GÖRME ENGELLİ UYARI TAŞI DÖŞENMESİ. " 1 13 ALTYAPI 20 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ BETON PARKE DÖŞENMESİ. (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 14 ALTYAPI 21 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 15 ALTYAPI 22 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 16 ALTYAPI 23 70 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 17 ALTYAPI 24 35 X 35 X 15 H.=38 CM CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR DÖŞENMESİ 1 18 ALTYAPI 25 70 X 30 X 15 H=53 CM CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR DÖŞENMESİ 1 19 ALTYAPI 26 70X35X15 CM PREKAST BRÜT BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 20 ALTYAPI 27 35*35 H=15+45 CM BOYUTLARINDA SINIR ELEMANI 1 21 ALTYAPI 29 "50*30*15 H=38 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ " 1 22 ALTYAPI 30 "50*30*15 H=53 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR LEMANI DÖŞENMESİ. " 1 23 ALTYAPI 31 10x20x50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR DÖŞENMESİ. 1 24 ALTYAPI 32 30 x 10 x SERBEST BOY NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK DÖŞENMESİ. 1 25 ALTYAPI 33 10*10 EBADINDA DOĞAL GRANİT PARKE TAŞI DÖŞENMESİ. 1 26 ALTYAPI 41 ÇAPI 800 MM, MUFLU BETONARME BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELLERİ DAHİL, DONATI BEDELİ HARİÇ) 1 27 ALTYAPI 52 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI 1 28 ALTYAPI 53 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 1 29 ALTYAPI 55 ASFALT, KIRMATAŞ VE ŞOSE SÖKÜLMESİ 1 30 ALTYAPI 58 30*15*8 CM EBATLARINDA TAMBURLANMIŞ GRANİT DÖŞENMESİ. 1 31 ALTYAPI 59 4 CM KALINLIĞINDA GRANİT İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (40*40 CM EBADINDA) 1 32 ALTYAPI 60 4 CM KALINLIĞINDA BAZALT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30*SERBEST BOY) 1 33 ALTYAPI 61 BORDÜR SÖKÜLMESİ. 1 34 ALTYAPI 62 ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm) 1 35 ALTYAPI 64 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ. 2 36 ALTYAPI 65 "BETON REFÜJ BORDÜRÜ DÖŞENMESİ." 1 37 ALTYAPI 66 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI 1 38 ALTYAPI 67 BETON YOL SÖKÜLMESİ 1 39 ALTYAPI 68 YAĞMURSUYU İSKİ VE PTT BACALARININ YÜKSELTİLMESİ (KAPAK İDARE MALI) 1 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir