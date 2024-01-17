T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI MUSTAFA ERDEM ÖLÇER ADINA

ESAS NO : 2023/1076 Esas

DAVACI :KEZİBAN ÇOBANTEPE

Davacı tarafından Mahkememize İzmir ili, Bergama İlçesi, Kaleardıcaber Mah. 134 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup davanın duruşması 28/02/2024 günü saat 11:20'ye bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza "ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız" hususu TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01969145

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