T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/346 Esas 20/12/2022 Konu : İLAN.İLAN

Mahkememize davacı Darüşşafaka Cemiyeti vekili tarafından talep edilen müteveffa İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Camikebir Mah, Cilt:7, Hane:453 de nüfusa kayıtlı, Abdülhak Hamit ve İhsan'dan olma, 1938 doğumlu, 25/12/2015 tarihinde vefat eden Müjgan Şen'in, İstanbul 2. Noterliğinin 06/04/1979 tarih ve 11049 yevmiye numaralı düzenleme şeklindevasiyetnamenin açılması (Noter)davası sonunda;

HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1-)25/12/2015 tarihinde vefat eden, 10148530192 T.C.Kimlik Numaralı, muris Müjgan Şen'e ait İstanbul 2. Noterliğinin 06/04/1979 tarih 11049 yevmiye numaralı vasiyetname uyarınca, mirasının 1 pay kabul edilerek, 1 payı yönünden Darüşşafaka Cemiyetinin ATANMIŞ MİRASÇI OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 80,70 TL peşin harcın ve 37,00 başvuru harcının talep edenden alınarak hazineye irad kaydına,

3-Talep eden tarafından yapılan yargılama masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına, artan kısmın talep edene iadesine,

Dair tarafların yokluğunda verilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiğinin

Verilen iş bu karar kimlik bilgileri ve açık adresleri bilinmeyen Mirasçılar Ali Hikmet 49369241266 ve Hamit Necmettin ...49363241484 adlı şahıslara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Basın No: ILN01968830

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