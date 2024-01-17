T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/579

MALİYE HAZİNESİ ile ALİADDİN KARPINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/579 Esas sayılı dosyasında, Tokat ili Merkez ilçesi Ulucami Mahallesi238 ada 5 parsel sayılı taşınmazın maliki ile ilgili araştırmalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup,Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ada, parsel bilgileri paylaşılan taşınmaz maliki hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.26/12/2023

Basın No: ILN01969016

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