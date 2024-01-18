KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 30 Ada 8 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

CERAN ŞAHİNOĞLU ((ATAKAN KIZI )120983314 ELBİRLİĞİ), AHU KONAN

((ATAKAN KIZI ) 120983314 ELBİRLİĞİ)

Sayın Muhatap;

Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 30 Ada 8 Parselde hissedar olan arsa paydaşlar ile 12.01.2024 tarihinde saat 11:00'da Evsat Mh. Atatürk Cd. Uyar İş Merkezi Kat:2 No:56/206 Beyşehir/KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar salt çoğunluk ile alınmıştır.

Alınan Kararlar

Yapı Müteahhidinin Hasan CAN (CAN İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK) (ADRES: Evsat Mh. Atatürk Cd. Uyar İş Merkezi Kat:2 No:56/206 Beyşehir/KONYA ) olmasına salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 270 m2 arsa karşılığında 150 (±3) m2 emsalli 4+1 daire, 215 m2 arsa karşılığında 120 (±3) m2 emsalli 3+1 daire verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Elbirliği hisselerine sahip paydaşlar ile yapılan Sözleşmelerin, Elbirliği bozulamadığı takdirde geçersiz sayılmasına ve 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 30 Ada 3 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

CERAN ŞAHİNOĞLU ((ATAKAN KIZI )120958956 ELBİRLİĞİ), AHU KONAN

((ATAKAN KIZI )120958956 ELBİRLİĞİ)

Sayın Muhatap;

Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 30 Ada 3 Parselde hissedar olan arsa paydaşlar ile 12.01.2024 tarihinde saat 10:00'da Evsat Mh. Atatürk Cd. Uyar İş Merkezi Kat:2 No:56/206 Beyşehir/KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar salt çoğunluk ile alınmıştır.

Alınan Kararlar

Yapı Müteahhidinin Hasan CAN (CAN İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK) (ADRES: Evsat Mh. Atatürk Cd. Uyar İş Merkezi Kat:2 No:56/206 Beyşehir/KONYA ) olmasına salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 326 m2 arsa karşılığında 150 (±3) m2 emsalli 4+1 daire, 260 m2 arsa karşılığında 120 (±3) m2 emsalli 3+1 daire verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Elbirliği hisselerine sahip paydaşlar ile yapılan Sözleşmelerin, Elbirliği bozulamadığı takdirde geçersiz sayılmasına ve 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.

Basın No: ILN01969566

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