T.C. DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2022/749 Esas

DAVALI : HALİT ERSAN

HÜSEYİN ERSAN

ZEYNEP BULUT

Davacı ABDULKADİR ÖZGEN ile Davalılar ABDULKADİR ERSAN, ABDULLAH ERSAN, ABDULLATİF KAVUT, ABDURRAHMAN ATAYKAYA, ADİLE GEZEN, AHMET ERSAN, AHMET ERSAN, AHMET SEYİTOĞULLARI, ALİ İZGİ, AYŞE ERSAN, BAHRİ ATAYKAYA, BAHRİ BULUT, BEDİA FİDAN, BEDRAN KARAKEÇİ, BEDRETTİN KAVUT, BEDRİYE KARAKEÇİ, BERİVAN LALOĞLU, CAHİT SEYİTOĞULLARI, CELAL ERSAN, CELAL ERSAN, CEMAL ERSAN, CEMAL SEYİTOĞULLARI, EDİBE İZGİ, EMİNE ABA, EMİNE ATAYKAYA, EMİNE ERSAN, EMİNE ERSAN, EMİNE İZGİ, ENVER KARAKEÇİ, EYYUP KARAKEÇİ, EYYÜP TOKDEMİR, FAHRİYE AKIL, FAHRİYE ALKAN, FATMA KARAKEÇİ, FATMA KARAKEÇİ, FEYZİ İZGİ, FİLİZ ÇUBUKÖREN, GÜLLÜ GÖREN, GÜNEŞ İZGİ TOKAY, HACI TOKDEMİR, HALİL TOKDEMİR, HALİL TOKDEMİR, HALİME KAVUT, HALİT ERSAN, HAMDİYE ASAN, HAMZA DEMİREL, HAYRİYE ERSAN, HİKMET ERSAN, HURİYE KAVUT, HÜLYA GÖREN, HÜSEYİN ERSAN, İBRAHİM KARAKEÇİ, İSMAİL ERSAN, İSMAİL TOKDEMİR, KADİR AMED, KADRİ AMED, KADRİ İZGİ, KUDRET ATAYKAYA, MAHİYE YILDIRIM, MAHMUT ATAYKAYA, MAHMUT ERSAN, MAHMUT İZGİ, MEDİNE DEMİREL, MEHMET DEMİREL, MEHMET ERSAN, MEHMET ERSAN, MEHMET GÖREN, MEHMET İZGİ, MEHMET KARAKEÇİ, MEHMET KAVUT, MEHMET BADİN KAVUT, MEHMET BADİN KAVUT, MEHMET CAN GÖREN, MEHMET FAHRİ KARAKEÇİ, MEHMET GÜL GÖREN, MEHMET KADRİ DEMİRAL, MEHMETALİ TOKDEMİR, METİN ERSAN, MUSA ERSAN, MUSTAFA ATAYKAYA, MUSTAFA ERSAN, MÜNEVVER USTAEL, NECLA ATAYKAYA, NECLA TURAN, NURAN ABA, NURAY AKKUL, NURİ TOKDEMİR, NUSRETTİN ATAYKAYA, ÖMER SOFİOĞLU, ÖMER TOKDEMİR, PERİZADE TOPKAÇ, RAHİME ERSAN, RAMAZAN GÖREN, REMZİ KAVUT, SALİHA ÇİÇEKÇİ, SELAHATTİN İZGİ, SEYDO TOKDEMİR, SULTAN ATAYKAYA, SÜLEYMAN SEYİTOĞULLARI, ŞEMMI ATEŞ, ŞERİFE ERSAN, ŞÜKRÜ DEMİREL, TAHİR KARAKEÇİ, TÜLAY TURAN, TÜRKAN ABA, VEYSEL KARAKEÇİ, YAŞAR TOKDEMİR, ZEKİYE ABA, ZERGA AVCI, ZEYNEP ASLAN, ZEYNEP BULUT, ZİNET SEYİTOĞULLARI, ZÜBEYDE KARAKEÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan

Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2022/749 Esas sayılı dosyasına ilişkin davalılar Halit Ersan, Hüseyin Ersan ve Zeynep Bulut'un dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye tebliğe çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle davetiye iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya karşı beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 144.ve 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01969918

#ilan.gov.tr