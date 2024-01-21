T.C. MANİSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.95395873-2020/194-Ceza Dava Dosyası 18.01.2024

Karar No: 2023/803

İLAN

Manisa 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 15.11.2023 tarih 2020/194 esas, 2023/803 sayılı kararı ile; Kasten yaralama suçundan Hüseyin ve Hemile oğlu, 29.05.1986 Manisa d.lu, Bitlis , Merkez, Ağaçdere Mah./Köy.nüf. Kayıtlı Murat GÖZEN hakkında5237 sayılı TCK.86/1,86/3,87/3,39/1,53 maddeleri gereğince 1 Yıl 22 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Murat GÖZEN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.01.2024

Basın No: ILN01970475

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