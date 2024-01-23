T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

380.000,00

1

Taşıt

34bt3824 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , CADDY KOMBI 1.9 TDI ÇİFT Tipli , BJB092197 Motor No'lu , WV2ZZZ2KZ5X067071 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 105HP , Motor Hacmi 1896cm3 , Rengi Gri , 34 BT 3824 Plaka sayılı , VOLKSWAGENmarkalı , CADDY KOMBİ 1.9 TDI ÇİFT

KAPILI tipindeki , 2005 Model , WV2ZZZ2KZ5X06TOTİ Şasi numaralı, Gri / Gümüş renkli kamyonet üzerinde yapılan inceleme ve tespitlerde; aracın Şase numarasının tescil bilgileri uyumlu olduğu , çalışır vaziyette olmadığı , bu nedenle aracın güncel kilometresinin tespit edilemediği,

aracın 05.02.2019 tarihli TÜV TÜRK / Muayenesinde 157.765 km. olduğu , tarafımdan gözle yapılan incelemede ; sağ arka çamurluğunda çarpmaya bağlı çökmeler olduğu, sol arka cam kenarında ezik olduğu , ön panel ve koltukların temiz olduğu , motor üst donanımlarının sökük

olduğu görülmüştür. Tespit talep eden tarafın incelemede verdiği beyandaaracın motor kısmında sorun olduğu / Turbosunun bozuk olduğu / balataların değişmesi gerektiği ve aracın kilometresinin 205.000 km olduğubelirtildiği , görülmüştür. 34 BT 3824 Plaka sayılı , VOLKSWAGEN markalı , CADDY KOMBİ 1.9 TDI ÇİFT

KAPILI tipindeki , 2005 Model , WV2ZZZ2KZ5X06TOTİ Şasi numaralı, Gri / Gümüş renkli kamyonet üzerinde yapılan inceleme ve tespitlerde; aracın şase numarasının tescil bilgileri uyumlu olduğu , çalışır vaziyette olmadığı , bu nedenle aracın güncel kilometresinin tespit edilemediği,

aracın 05.02.2019 tarihli TÜV TÜRK / Muayenesinde 157.765 km. olduğu , , tarafımdan gözle yapılan incelemede ; sağ arka çamurluğunda çarpmaya bağlı çökmeler olduğu, sol arka cam kenarında ezik olduğu , ön panel ve koltukların temiz olduğu , motor üst donanımlarının sökük

olduğu görülmüştür. Tespit talep eden tarafın incelemede verdiği beyanda aracın motor kısmında sorun olduğu / Turbosunun bozuk olduğu / balataların değişmesi gerektiği ve aracın kilometresinin

205.000 km olduğu belirtildiği görülmüştür.

ARACIN BULUNDUĞU YER:İSTANBUL İL, SULTANBEYLİ İLÇE, NECİP FAZIL MAH., SOYLU SOK., NO:7