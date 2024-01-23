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Giriş Tarihi: 24.01.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 00:31

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/215 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
380.000,00 1 Taşıt 34bt3824 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , CADDY KOMBI 1.9 TDI ÇİFT Tipli , BJB092197 Motor No'lu , WV2ZZZ2KZ5X067071 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 105HP , Motor Hacmi 1896cm3 , Rengi Gri , 34 BT 3824 Plaka sayılı , VOLKSWAGENmarkalı , CADDY KOMBİ 1.9 TDI ÇİFT
KAPILI tipindeki , 2005 Model , WV2ZZZ2KZ5X06TOTİ Şasi numaralı, Gri / Gümüş renkli kamyonet üzerinde yapılan inceleme ve tespitlerde; aracın Şase numarasının tescil bilgileri uyumlu olduğu , çalışır vaziyette olmadığı , bu nedenle aracın güncel kilometresinin tespit edilemediği,
aracın 05.02.2019 tarihli TÜV TÜRK / Muayenesinde 157.765 km. olduğu , tarafımdan gözle yapılan incelemede ; sağ arka çamurluğunda çarpmaya bağlı çökmeler olduğu, sol arka cam kenarında ezik olduğu , ön panel ve koltukların temiz olduğu , motor üst donanımlarının sökük
olduğu görülmüştür. Tespit talep eden tarafın incelemede verdiği beyandaaracın motor kısmında sorun olduğu / Turbosunun bozuk olduğu / balataların değişmesi gerektiği ve aracın kilometresinin 205.000 km olduğubelirtildiği , görülmüştür. 34 BT 3824 Plaka sayılı , VOLKSWAGEN markalı , CADDY KOMBİ 1.9 TDI ÇİFT
KAPILI tipindeki , 2005 Model , WV2ZZZ2KZ5X06TOTİ Şasi numaralı, Gri / Gümüş renkli kamyonet üzerinde yapılan inceleme ve tespitlerde; aracın şase numarasının tescil bilgileri uyumlu olduğu , çalışır vaziyette olmadığı , bu nedenle aracın güncel kilometresinin tespit edilemediği,
aracın 05.02.2019 tarihli TÜV TÜRK / Muayenesinde 157.765 km. olduğu , , tarafımdan gözle yapılan incelemede ; sağ arka çamurluğunda çarpmaya bağlı çökmeler olduğu, sol arka cam kenarında ezik olduğu , ön panel ve koltukların temiz olduğu , motor üst donanımlarının sökük
olduğu görülmüştür. Tespit talep eden tarafın incelemede verdiği beyanda aracın motor kısmında sorun olduğu / Turbosunun bozuk olduğu / balataların değişmesi gerektiği ve aracın kilometresinin
205.000 km olduğu belirtildiği görülmüştür.
ARACIN BULUNDUĞU YER:İSTANBUL İL, SULTANBEYLİ İLÇE, NECİP FAZIL MAH., SOYLU SOK., NO:7
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:25

19/12/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01971842

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T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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