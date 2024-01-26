T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

No Takdir Edilen

Değeri Adedi KDV Cinsi (Maliyeti vr Önemli Nitelikleri) 1 730.000,00 TL 1 %20 34 UZ 1618 (34 LYH 123) Plakalı aracın TAHDİTLİ-L- SERVİS PLAKASI (araç hariç)

No Taktir Edilen

Değeri Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemi Nitelikleri) 2 595.500,00 TL 1 %20 34 UZ 1618 Plakalı ,2012 Model,Mercedes Benz 315 CDİ-906 tipli Beyaz renkli WDB90663515651253 Şasi no.lu dizel araç.Aracın anahtarı olmadığı için dışardan inceleme yapılmış olup ufak sürtme ve çizik hasarları mevcut olup lastikler aşırı deforme durumdadır.

Terekenin tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışa teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesinitereke adına açılan İstanbul Anadolu 20.Sulh Hukuk MahkemesiIBAN hesabınaT.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satışın başlama anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tasfiye memurluğu ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. Pazarlık usulü ile satış yapılacağından elektronik portal üzerinden teklif vermek suretiyle satışa iştirak mümkün değildir.İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesinin şart olduğu, %20 KDV ve Damga Vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin tereke tasfiye memuru Av.Hasan ÜNAL(0530 404 56 14) ile irtibata geçebilirler.19.12.2023Malın bulunduğu adres:21.02.2024 günü, Saat 11.00 – 11.10 arasıİstanbul Anadolu 20.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Kartal/İSTANBUL1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü)13.02.2023 tarih ve 246366 sayılı yazısı gereği "L Plaka (Servis plakası) satışı için ihaleye katılacakların Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi gereğince a-)Tahditli Servis Plaka Belgesidevir işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinesahip olmaları b-)Gerçek kişilerin en fazlaÜÇ adetTahditli Servis PlakaBelgesine ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine sahip olmaları en az 22 yaşından günalması ve 66 yaşından günalmamış olması c-)Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen adli sicil şartlarını taşımalarıd-) Tüzel kişilerde BEŞ ve üzeri Tahditli Servis Plaka Belgesine sahip kişilerin en az D sınıfı Yetki Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Tahditli Servis Plaka Belgesi tek kişi üzerine devir edilebilmekte olup birden fazla kişi üzerine devir yapılamamaktadır.2- Bu hususlar dışında ihale katılımcılarının Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istenecek belge ve evrakları eksiksiz ikmal etmeleri kendi sorumluluklarında olacağından eksik belge ile ihaleye katılmış olmaları halinde veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerince tescile engel hali bulunduğunun anlaşılması halinde ihaleyi kazanmış olması durumunda dahi tescil işlemlerinin yapılamayacağı, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle yada tescile engel hali olduğunun tespit edilmesi suretiyle katılıp ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrı hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı (Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü) tarafından ayrıca belge istenilmesi hakkının saklı olduğu ve anılan satışa ilişkin satış tarihi itibariyle yapılacak yasal düzenlemelerin bu satışa da uygulanacağı (usul ve esaslarda değişiklik olmasına istinaden) ilan olunur.21.02.2024 günü, saat 11.20 – 11.30 arasıİstanbul Anadolu 20.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Kartal/İSTANBUL

Basın No: ILN01973916

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