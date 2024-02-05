T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/248 Esas

DAVACI : Akan ABDULA ( T.C.K.N: 99814123906 )

Levent Mahallesi Fulyalı Sk. No:24 Beşiktaş/İstanbul

VEKİLİ : Av. Muhammet AKSAN & Av. Anet BİÇER

DAVALI : Galip İLHANER

Davacı Akan ABDULA (99814123906) tarafından davalı Galip İLHANER aleyhine açılan tazminat (manevi tazminat) davasında davalı olarak tarafınıza bildirilen Galip İLHANER'in ön inceleme hazırlık tutanağı davalının adresi bilinmediğinden tebliğ edilemediği, Savcılık soruşturma dosyası kapsamında da adresinin olmadığından tebligat yapılamamıştır.

Davalı Galip İLHANER'e ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebligat yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere geçerli bir özrünüz olmadan duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ,duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtarı ile Duruşma Günü: 13/02/2024 günü saat: 09:50 da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile birlikte ön inceleme duruşmasına davet yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978775

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