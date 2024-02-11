T.C. TORBALI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .96574431-2023/616-Ceza Dava Dosyası

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Suriye uyruklu, Muhammed ve Fatma oğlu 2004 doğumlu MUHANNED ELFARİS hakkında mahkememizin 2023/616 Esas - 2023/1252 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Torbalı 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 15/01/2019 tarih ve 2018/572 Esas 2019/30 Karar sayılı Hükmünün Açıklanmasına:

14/04/2018 tarihinde müşteki Yasin Kibar'a karşıişlemiş olduğu Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 1.120,00.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının sanıktan birer aylık arayla 5 eşit taksitte tahsiline karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur. 07.02.2024

Basın No: ILN01981480

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