T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70-72-74 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Aşağıda yazılı taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Kümbet Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 08/03/2024 günü saat 10.50'de Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

1-2024/70 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Hafik, Durulmuş Köyü, 173 ada, 13 parsel kayıtlı taşınmaz Davalılar- Cemile CORUT, Fadime Abdullah kızı, mahmut Karayılan, Zekiye Koç, Saadet İNCE, Selma İNCE, Aydın İNCE

2-2024/72 Esas-Tapu Kaydı : Sivas, Hafik, Emre Köyü, 120 ada, 415 parsel sayılı taşınmaz,Metin ÇİL, Serpil ÇİL

3-2024/74 Esas-Tapu Kaydı: Sivas, Hafik, Durulmuş Köyü, 173 ada, 32 ve 34 parsel sayılı taşınmaz, Ayişe ACISU, Esme ÇILDIR, Kamuran ŞAHİN, Nezaket KELEŞ, Nezengül KARAYILAN, Niyazi SONKUR, Sahar ÖZKAN, Sehar GÜVEN, Şakir SONKUR, İbrahim ÜNAL, Nürettin ÜNAL, Sevim HALAÇ, Volkan Ege ÜNAL, Irmak Ela ÜNAL, Necmettin ÜNAL, Songül DEMİR, Cengiz SONKUR, Türkan ÇATAK, Erol SONKUR, Erhan SONKUR, Şükran TEPETAM, Bekir KARAYILAN, Mahmut İSLAMOĞLU, Nadir KARAYILAN, Yeter KARAYILAN, Ayşe GÜNGÖR, Mehmet KARAYILAN

Basın No: ILN01992773

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