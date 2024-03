KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yüklenici, söz konusu EDS projesini olduğu şekilde işletmeyi içerisindeki eksikliklerin kendileri tarafından yaptırılmasını kabul eder. Kütahya belediyesi tarafından ana proje kapsamında tedarik edildiği halde daha sonradan Karayolları tarafından yapılan çalışma nedeniyle sökülen KÜTAHYA – AFYON / AFYON – KÜTAHYA istikameti bölgesindeki OHTS hız koridoru ile iki kavşaktaki toplam 4 adet KİTS iş bu sözleşme kapsamında Karayolları protokol/harç bedeli haricinde bütün kurulum devreye alma ve TSE masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere yüklenici tarafından kurulacaktır. İşletme süresi bu kurulumların tamamlanıp sistemin bir bütün olarak devreye alınması ile birlikte başlayacaktır.

1.İlimiz sınırları içerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin-EDS (EDS Projesi: -2- adet hız koridoru, -28- adet kırmızı ışık ihlal donanımı, -24- adet Plaka İhlal tespit sistemi donanımı ve buna bağlı merkezi sistem [Bilgisayarlar, sunucular, yazıcı donanımları, yazılımlar, iletişim donanımları, saha dolapları, B ve C tipi sahi switchleri, veri depolama üniteleri, sahada kurulu bulunan direkler, yol çizgileri, uyarı tabelaları, HİTS kameraları, KITS kameraları vb.] donanımlardan oluşmaktadır.) garanti, bakım, onarım ve işletilmesi işi, Belediye Başkanlığı ile müstecir arasında yapılacak sözleşme ve kontratından itibaren 3 (Üç) yıllığına idari şartname doğrultusunda EDS tarafından tespit edilen trafik idari para cezaları üzerinden sabit fiyat belirlenerek işletilmesi işidir.Bakım ve onarım ihalesi Kütahya ili Emniyet müdürlüğü ile T.C. Kütahya Belediyesi arasında imzalanan Nihai Protokol 6.5 maddesi gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.A Maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılarak 3 (Üç) yıllığına olacaktır.

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 19 Mart 2024 / Salı / 13.00

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4. Pazarlık Süreci:

4.1. İhale günü talipli çıkmaması durumunda kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5.İşin Süresi:

5.1. -3- (üç) yıllığına yapılacaktır. (Açıklama İdari şartnamede yazılıdır.)

6. Muhammen Bedel / Geçici Teminat Bedelleri:

6.1. İlimiz sınırları içerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) bakım, onarım ve işletme işi için, EDS den tespit edilen her ihlal için 130 TL 'den eksiltilmesi yapılacaktır. Teklif edilecek birim ceza başı bedele KDV dahil olmayıp ayrıca hesaplanarak yükleniciye ödenecektir.

6.1.1. Yükleniciye, mevcut sistemin tespit ettiği ihlallerden kaynaklanan ceza bedellerinin Belediyemize aktarılmasından bir hafta sonra ceza başına ihalede belirlenen bedel kadar yükleniciye ilgili bedeller hesaplanıp aktarılacaktır. Ödemelerde bir haftalık süre sonunda gecikme olması durumunda yüklenici herhangi bir talepte bulunamaz.

6.2. Her yıl ocak ayında yapılan yeniden değerleme artışı otomatik olarak trafik cezalarını güncelleyecek olup, yüklenicinin ihalede belirlenen birim bedel her yıl bu oranda artırılacaktır.

6.3. Geçici Teminat Bedeli: 381.388,50 TL (tahmin edilen bedelin %3'ü)

7. İhalenin Yapılış Tarzı:

7.1. İhale belirtilen yer, gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf ve eksiltme teklifler verilmek sureti ile yapılacaktır.

8. Ödeme Şekli ve Şartları:

8.1. İdari şartnamede yazılıdır.

9. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

9.1. Gerçek kişiler için:

a. Nüfus cüzdan sureti,

b. Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,

c. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu(süresiz),

d. Belediyeye borcu olmadığına dair T.C. Kütahya Belediyesinden alınmış belge,

e. İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

f. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g. İhaleye iştirak eden teknik şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

h. Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

ı. Adli sicil kayıt belgesi

j. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

k. İhaleye teklif verecek istekliler, EDS kapsamında kullanılmakta olan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi (OHTS), Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi (KITS) ve Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) sistemi üreticisinden söz konusu ürünler için bakım-onarım, satış sonrası işletme ve garanti süreçlerini yürütmeye yetkili olduklarına dair yetki belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. İlgili belgelerin güncelliğinin önemi açısından ihale tarihi itibariyle son 2 ay içerisinde alınmış olmalı ve teklif verenin Kütahya ili Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Bakım, Onarım ve İşletme projesinde 5 yıl boyunca yetkili olduğu açıkça yazmalıdır. İdaremiz sınırları içerisinde kurulumu yapılan Elektronik Denetleme Sistemi kapsamında kullanılan ürünler ile ilgili marka-model bilgisi İdaremizden öğrenilecektir.

l. İhaleye teklif verecek istekliler daha önce en az 2 adet Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesini en az 2 yıl işlettiğine dair ilgili Belediyelerden alınmış onaylı belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. Bu projelerden asgari bir tanesi OHTS bileşenleri içermelidir.

m. İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu

n. SGK ve vergi borcu yoktur belgeleri

o. İlgili şartnameler 1.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınacaktır.

9.2. Tüzel Kişiler İçin

a. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b. İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

c. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu(süresiz),

d. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,

e. Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

f. Belediyeye borcu olmadığına dair T.C. Kütahya Belediyesi'nden alınmış belge,

g. İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (Bu durumda ortak girişimde yer alan isteklilerden en az bir tanesi 3. Maddenin 2–K 2-L alt maddelerini tek başına sağlıyor olmalıdır)

h. İhaleye iştirak eden teknik şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

i. Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

j. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

k. İhaleye teklif verecek istekliler, EDS kapsamında kullanılmakta olan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi (OHTS), Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi (KITS) ve Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) sistemi üreticisinden söz konusu ürünler için bakım-onarım, satış sonrası işletme ve garanti süreçlerini yürütmeye yetkili olduklarına dair yetki belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. İlgili belgelerin güncelliğinin önemi açısından ihale tarihi itibariyle son 2 ay içerisinde alınmış olmalı ve teklif verenin Kütahya ili Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Bakım, Onarım ve İşletme projesinde 5 yıl boyunca yetkili olduğu açıkça yazmalıdır. İdaremiz sınırları içerisinde kurulumu yapılan Elektronik Denetleme Sistemi kapsamında kullanılan ürünler ile ilgili marka-model bilgisi İdaremizden öğrenilecektir.

l. İhaleye teklif verecek istekliler daha önce en az 2 adet Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesini en az 2 yıl işlettiğine dair ilgili Belediyelerden alınmış onaylı belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. Bu projelerden asgari bir tanesi OHTS bileşenleri içermelidir.

m) İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu

n) SGK ve vergi borcu yoktur belgeleri

o) İlgili şartnameler 1.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınacaktır.

10. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:2) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler ve ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38 ve 39'uncu (ek fıkraları dâhil) maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

