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Giriş Tarihi: 08.03.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 02:38

MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
ADI/SOYADI(UNVANI) VERGİ NO ADRES V.DÖNEMİ V. NEVİ CEZA NEVİ V. MİKTARI C.MİKTARI
MEHMET KARAAĞAÇ 5010096822 ARAP CAMİ MAH. HEDİYE SK. TOZANLI HAN 2 12 BEYOĞLU
İSTANBUL		 201801201812 0001 3080 6.541.825,31 19.625.475,93
MEHMET KARAAĞAÇ 5010096822 ARAP CAMİ MAH. HEDİYE SK. TOZANLI HAN 2 12 BEYOĞLU
İSTANBUL		 201807201809 0032 3080 1.310.327,16 3.930.981,48
MEHMET KARAAĞAÇ 5010096822 ARAP CAMİ MAH. HEDİYE SK. TOZANLI HAN 2 12 BEYOĞLU
İSTANBUL		 201810201812 0032 3080 982.961,50 2.948.884,50
Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.'un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01997933

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MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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