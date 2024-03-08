T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2022/195 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:32

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Köy, Köyönü Mevkii, 345 Ada, 5 Parsel,Adresi : 345 Ada 5 Parsel Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 38.840,18 m²İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı tarım arazisidir. Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.Kıymeti : 1.978.388,34 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcut.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01997772

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