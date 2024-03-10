T.C. MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ

2023/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, ILICA Mahalle/Köy, ÇELTEK Mevkii, 680 Ada, 1 Parsel 29.399,00m2 yüzölçümlü Arsa niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın 1/158 hissesi satılacak olup, hisseye isabet eden miktar 186,07m2'dir. Satışa konu taşınmaz üzerinde bağımsız bölümler ve ortak alanlar şeklinde inşa edilmiş site mevcuttur. Site girişi, 8. Sok üzerindeki giriş kapısından ve sahil kısmından sağlanmaktadır. Sitenin Turizm caddesi cephesinde ve 8. Sokaktaki site girişine kadar olan kısmında siteye ait ticari dükkanlar mevcuttur. Dükkanlar sırası ile Turizm Caddesi üzerinde; 1 acente, 1 tatto (dövme), 1 tekstil, 1 deri, 1 tekstil şeklindedir. 8. Sokak üzerindeki dükkanlar ise; 1 çanta, 1 tekstil, 2 kuaför, 1 acente, 1 deri, 1 tekstil, 2 market, 1 tekstil şeklindedir. Siteye girişte güvenlik kulübesi bulunmakta, iç yollar parke malzemeden inşa edilmiştir. Yine giriş kısmında yönetim binası ve yönetici lojmanı görülmektedir. Sitede site sakinlerinin kullanımına özgülenmiş sosyal tesis de mevcuttur. Bundan başka otopark, çocuk parkı gibi alanlar da görülmektedir. Ayrıca taşınmaz üzerinde peyzaj amaçlı dikildiği düşünülen bazı meyve ağaçları ve diğer bitki türlerinin bulunduğu görülmüştür. Satılacak hissenin kullanımına özgülendiği belirtilen daire 32 Nolu dairedir. Söz konusu daire keşif tarihi itibariyle oldukça yıpranmış ve tadilat ihtiyacı olan bir dairedir. Sitenin sahil kısmında bir yeşil alan sonrasında ise Akdeniz mevcuttur.29.399 m2Manavgat 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''Turizm Tesis Alanı'' içerisinde kalmakta olup, Ayrık Nizam, 5 kat şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir.8.000.000,00 TL%20Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/863 Esas sayılı dosyasından ''Davalıdır'' şerhi bulunmaktadır

06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01999435

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