T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/66 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:00

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu genelinde ana arterde ticari kullanım ana arterden uzaklaştıkça müstakil mesken kullanımı yoğunluktadır. Şehir merkezine 15 km mesafeli olan muhitte ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır. Taşınmaz sınırında 30-35 yaşlarında 3 adet dut ağacı ile 20 adet karaağaç dikilidir. Ağaçların değeri: 12.600,00 TL'dir. Taşınmazın Değeri: 5.601.325,00 TL'dir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih 45113 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Yazıkonak beldesi mücavir alanında kaldığı, idaremiz arşivinde herhangi bir kaydı bulunmadığı bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 03/01/2024 tarih 43054sayılı cevabi yazısında; Belediyemiz mücavir alanları dışında kaldığı bildirilmiştir. Yazıkonak Belediye Başkanlığının 04/03/2024 tarih 49 sayılı cevabi yazısında; 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre bir kısmının ayrık nizam 3 kat,bir kısmının ise ayrık nizam 4 kat imara sahip olduğu, taşınmazın DOP kesintilerinin henüz yapılmadığı, parselin irtifaklı alanda ve yolda kalan alanının fazla olduğu, net parsel alanının imar uygulaması sonrası netleşeceği bildirilmiştir. Tedaş 11. Bölge Müdürlüğünün 882839 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın kaydında bulunan irtifak ve şerhle ile ilgili olarak; Söz konusu irtifak ve şerhlerinin satıştan sonra da korunması halinde, aksi durumda her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Müdürlüğünüzce yapılacak satışta bir itirazlarının bulunmadığı bildirilmiştir.4.481,06 m25.613.925,00 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)A M. 1100 M2 LİK KISMI ÜZERİNDE ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR. (Başlama tarihi: 28/02/1967, Bitiş tarihi: 28/02/1967 - Süre:-) Malik/Lehdar: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Tarih: 28/02/1967 Yevmiye: 8673083 Sayılı Yasanın 13. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Malik/Lehdar: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarih: 14/03/2013 Yevmiye: 5164TÜRKİYE ELEKTİRİK KURUMUNCA İSTİMLAKA TABİDİR. 30/03/1983 T YNO:653 Malik/Lehtar: TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU (TEK) Tarih: 30/03/1983 Yevmiye:653 sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02005817

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