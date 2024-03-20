T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/105 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı SİVAS İL ÖZEL İDARESİ tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esasnumarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet SİVAS İL ÖZEL İDARESİ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal SİVAS İL ÖZEL İDARESİ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2024/105 Esas numarası yazılı davanın duruşması 25/04/2024 günü saat 11:10'dan itibaren, Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı: Sivas Merkez Kaleardı Mahallesi 2038 ada 7 parsel,

Davalılar: Abdulaziz Dilek, Abdulbaki Gökçen, Abdulkerim Dilek, Abdullah Gündoğdu, Abdullah Tipici, Adnan Gökçen, Ahmet Çiltaş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Rıfat Başara, Ahmet Taner Alper, Ahmet Turan Balel, Ahmet Turan Tipici, Ahsen Anulur, Ali Gündoğdu, Ali Okutansoy, Ali Haşim Tetik, Alihan Gökçen, Aliye Alper, Alpay Alper, Alperen Balel, Arife Korkmazer, Arzu Usta, Aslı Başara, Ayşe Kızı, Ayten Başara, Ayten Şimşek, Aziz Sevi, Bahattin Başara, Behçet Murat Başara, Beyzanur Balel, Bilge Zübeyde Culha, Burcu Seçkin, Can Başara, Canan Menekşe, Cemal Dinçer, Cemile Aslıvar, Cumhur Başara, Çiğdem Saka, Demet Koylahisar, Deniz Menekşe Yılmaz, Dicle Menekşe, Diğdem Akkol, Dilek Civan, Dudu Taştan, Dudu Uluğ, Dursun Mayalı İsmail Oğlu, Dürdane Karakuş, Ebru Çolak, Emine Arslan, Emine Dilek, Emine Okutansoy, Emine Tipici, Emine Uslu, Emir Yazman, Enes Mustafa Balel, Erkan Öztuğ, Esma Balel, Esra Aydın, Esra Tırpan, Fadime Sarak, Fatih Karakaya, Fatih Rüştü Gökçen, Fatma Balel, Fatma Çetince, Fatma Kızı, Fatma Malatya, Fatma Şeker, Fatma Yazman, Fatma Canan Başara, Fevziye Yüksel, Fırat Menekşe, Furkan Balel, Güldane Bartan, Güldane Sakarya, Gülderen Başara, Güler Anda, Hacer Karakaya, Hacer Öztürk, Hacı Yazman, Hakkı Gündoğdu, Halim Gündoğdu, Hasan Balel, Hatice Karababa, Hatice Kızı, Hatice Özler, Hatice Özlem Balık, Hayati Tetik, Hayati Tipici, Hilmi Menteşeli, Huriye Çiltaş Yıldız, Hüseyin Eninanç, Hüseyin Coşkun Alper, İrem Zeynep Gülsever, Kadir Gökçen, Kafiye Yılmaz, Kamil Sevi, Kamil Bülent Başara, Kazım Gökçen, Kemal Dinçer, Kemal Levent Başara, Kürşad Gökçen, Lale Başara, Leyla Onur, Mahmut İbrahim Oğlu, Mahmut Bora Onur, Mahmut Erman Onur, Mehmet Burhan, Mehmet Enis Okutansoy, Mehmet Kamil Başara, Mehmet Kemal Başara, Mehmet Tevfik Başara, Melek Başara, Melek Büşra Göreceğiz, Meliha Balel, Murat Balel,Murat Burhan, Müşerref Ayan, Müzeyyer Gündoğdu, Nafiye Çınaroğlu, Nilüfer Zühal Kuzucu, Nuray Koçak, Nuri Balel, Nuriye Urut, Oğuz Kemal Başara, Orhan Öztürk, Osman Nuri Okutansoy, Ozan Ekmel Anda, Ömer Mehmet Oğlu, Ömer Hakan Onur, Özlem Babacan, Pakize Balel, Rukiye Kızı, Rukiye Onur, Saadet Başara, Saliha Bozkurt, Saliha Çetin, Saliha Türkoğlu, Saliha Meral Kalender, Sebiha Gökkaya, Seher Nurten Başara, Selma Balel, Sema Topçu, Semra Durukan, Sevgi Balel, Sevim Akben, Sevim Karakaş, Sıdkı Çiltaş, Sudiye Kömürlüoğlu, Suzan Çiltaş, Suzan Kurt, Şaban Öztürk, Şebnem Çam, Şefika Deliktaş, Şule Sulak, Şükran Balel, Şükran Güneş, Şükrü Çiltaş, Tarık Balel, Tarık Karakaya, Toksal Başara, Türkan Er, Ünal Başara, Vahide Gökçen, Yekta Bahattin Alper, Yeliz Güneş, Yünüs Okutansoy, Zehra Gezgin, Ziynet Balel, Züleyha Orakcı

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.27/02/2024

Basın No: ILN02005560

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