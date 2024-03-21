EYÜPSULTAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz mahallesi 11 pafta 428 parsel sayılı 3.600m2 miktarlı Bahçe nin 1/4 hissesi elbirliği halinde Yakup Ferhat TOKSÖZ,Ahmet Zeki ÖNGİDEN,Ayşe Ceyda RESSANEH, Zeliha Aksel AYDEMİR,Mükerrem Bile EREN,Kamran ARSEVENİAli ARSEVEN, Gülten Aliye UYGUN,Murat KÜÇÜK,Eyüp KÜÇÜK, Fuat KÜÇÜK,Suzan KOCABALI, Cavide Bedia UYARGİL,Recep Mehmet UYARGİL, Deniz UYGUN, Atiye Arzu UYGUN İNAÇ, Ali Nejat ASLAY, Yakup Vedat ASLAY, Nesip TARCAN, Halide Tuba ÇANDAR, Nurdan GÜRNE adlarına kayıtlı iken; BÜYÜKÇEKMECE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ nden verilen 29/06/2020 tarihli ve 2020/250 ESAS 2020/496 KARAR sayılı Veraset belgesine istinaden mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 22/03/2024 günü, saat 08.30 dan itibaren 06/04/2024 günü, saat:17.00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.22/03/2024



Tapu Müdürü

Ş.HAMİT KARPINAR

Basın No: ILN02006284

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