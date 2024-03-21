T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/735 Esas

KARAR NO : 2024/16

6136 sayılı kanunun 13/4. mad.uyarınca Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2024 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmad ve Nesrın oğlu 04/05/1990 doğumlu sanık MAHMOOD AHMED MOHAMMED BRIS tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde 7188 sayılı yasa ile değişik CMK.nun 252/1. maddesi gereği hükme karşı İTİRAZ edilebileceği, süresi içinde itiraz edilmeyen hükümlerin kesinleşeceği, süresi içinde itiraz edildiği takdirde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamanın yapılıp taraflar duruşmaya gelmeseler dahi yokluklarında hüküm kurulabileceği, sanığın itirazı halinde 7188 sayılı yasa ile değişik CMK.nun 251/3.-son cümle maddesi gereği cezada yapılan1/4oranında indirimin uygulanmayacağı duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağına Basit Yargılama Usulü uygulanmak suretiyle dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği İLAN OLUNUR. 20.03.2024

Basın No: ILN02006874

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