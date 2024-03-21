T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/78 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 119

PARSEL NO : 42

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.161,22 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİŞAN TÜRKMEN,55978126788, ENGİN ÖZSOY,47233413658,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/78 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02006871

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