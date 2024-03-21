T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.03.2024 00:00
ESAS NO : 2024/78 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 119
PARSEL NO : 42
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.161,22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİŞAN TÜRKMEN,55978126788, ENGİN ÖZSOY,47233413658,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/78 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02006871
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