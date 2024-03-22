SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU BİNALARININ TADİLATININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/376586

1-İdarenin

a)Adı: SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi: ABDURRAHMAN GAZI MAHALLESI BELEDIYE CADDESI 2 34920 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası: 2165641300 - 2163984884

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imzakullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Adı: KAMU BİNALARININ TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

b)Niteliği, türü ve miktarı: Betonarme ve çelik binalarda 126 adet inşaat, 160 adet elektrik ve 118 adet mekanik olmak üzeretoplam 404 adet iş kalemi yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sultanbeyli İlçesi

ç)Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 225 (İkiYüzYirmiBeş) takvim günüdür.

d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.04.2024 - 10:30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerinaçılacağı adres): Mimar Sinan Mah. Karadeniz Caddesi Zanaat Sokak No:3 Sultanbeyli Belediyesi Ek HizmetBinası- Fen İşleri Müdürlüğü SULTANBEYLİ / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyanetmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret vesanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veyabenzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan BIII Grubu işler benzer iş olarakkabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:

Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Değerlendirme TEKLİF FİYATI ile KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI Teklif Fiyatı Puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacaktır. Diğer isteklilere ait puanlar ; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı(40 puan) Söz konusu her bir iş kalemi için; İstekli tarafından teklif edilen ilgili iş kalemi birim fiyatının, idarenin piyasa şartlarına göre oluşturmuş olduğu yaklaşık maliyetteki birim fiyatının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgüldensonra 2 (iki) hane dikkate alınacaktır. İŞ KALEMLERİ : (15.150.1005-Ö / 3 puan) (15.150.1006-Ö / 2 puan) (15.160.1003-Ö / 1 puan) (15.160.1004-Ö / 2 puan ) (15.165.1003-Ö / 7 puan ) (15.190.1012-Ö / 2 puan ) (15.320.1001-Ö / 3 puan ) (15.385.1028-Ö / 2 puan) (15.460.1005-Ö / 1 puan) ( 15.550.1202-Ö / 13 puan) (48.325.2007-Ö / 2 puan) (25.150.1226-Ö / 1 puan ) (ELK.01 / 1 puan ) A.3. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANININ (KP) HESAPLANMASI (KP) = Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı = İş kalemlerinden alınan puanların toplamıdır. A.4. TOPLAM PUAN (TTP) HESAPLAMASI Toplam puan, teklif fiyatı puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + KP B. EkonomikAçıdan En Avantajlı Teklif toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedelidir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanınıindirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tharih ve saatine kadarEKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)

takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02006099

#ilan.gov.tr