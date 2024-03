KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/443 Esas

KARAR NO : 2023/423

Davacı NERİMAN UÇAR tarafından mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda 31/10/2023 tarihinde;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 470 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın, üzerinde 05/06/2023 tarihli fen bilirkişi raporunda 75 m2 olarak gösterilen yapının davacı tarafından yapıldığının TESPİTİNE,

2-05/06/2023 tarihli fen bilirkişi raporunun karar eki SAYILMASINA,

3-Harçlar Kanunu gereğince dava değeri 81.600,00-TL üzerinden alınması gerekli olan 5.574,10-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30-TL peşin harç ve 1.335,00-TL tamamlama harcından mahsubu ile kalan 4.179,80-TL harcın davalı Fırat Plastik Kauçuk San. Tic. AŞnin sorumlu olduğu miktar 1/3 oranını geçmeyecek şekilde davalılardan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Davacı tarafından yapılan 59,30-TL başvurma harcı, 59,30-TL peşin harç, 1.335,00-TL tamamlama harcı, 1.274,90-TL keşif harcı ile tebligat, müzekkere ve bilirkişi giderleri 14.721,90-TL olmak üzere toplam 17.450,40-TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davacı, kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalı Fırat Plastik Kauçuk San. Tic. AŞ yönünden 1/2 oranını geçmeyecek şekilde davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Karar kesinleştiğinde, arta kalan gider ve delil avanslarının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın, HMK 333. maddesi ve gider avansı tarifesine göre, ilgililerine re'sen İADESİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflardan herhangi birisinin mahkememize başvurusu üzerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememize gönderilmek üzere başkaca denk bir mahkemeye verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkememizce davalı Cevdet Kolçak'ın her türlü araştırmaya rağmen adreslerinin tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden; Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

Basın No: ILN02008180

#ilan.gov.tr