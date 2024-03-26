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Giriş Tarihi: 27.03.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 02:51

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
6620489801 41578147322 DENİZ ÖZ KARAPÜRÇEK MAH. 430 SK. ECRIN APT Kapı No:16 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 201711201711 0015 3080 2023010366DjJ0000001 2023010314DjX0000055 0,00 1.725.826,74 1.725.826,74
6670347685 ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZ YAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA 201601201612 0010 3080 2021112566DjJ0001330 2021031614DjX0000054 0,00 4.764.135,51 4.764.135,51
6670347685 ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZ YAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA 201610201612 0033 3080 2021112566DjJ0001330 2021031614DjX0000060 0,00 2.338.017,54 2.338.017,54
7250005103 45064351682 HİKMET PEKCAN REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201205201205 0040 1084 2023121466DjK0000131 2023121314DjY0000576 2.690.468,56 0,00 2.690.468,56
Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adresleri bulunmadığından dolayı tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02008503

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