T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/141 Esas

DAVALI : CEM YILDIZ - T.C. Kimlik No: 474.....888, İdris oğlu, 1977 doğumlu,

Davacı Adalet Bakanlığı (adına Kocaeli Muhakemat Md.) tarafından davalı Cem Yıldız aleyhinde açılan rücuen tazminat davası nedeniyle,

Daha önce hakkında yapılan tüm adres araştırmalarından bir netice alınamaması üzerine dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilanen tebliğ edildiği, bu suretle dilekçeler aşamasının tamamlandığı ve ön inceleme duruşma günü belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla, ön inceleme tensip zaptında yazılı olarak şerhlerinve aşağıda belirtilen ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre;

1-Dava dosyasında dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla HMK 139. maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine,

2-Dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili ön inceleme ve sulhe teşvik işlemlerinin ön inceleme duruşmasında yerine getirilmesine,

3-Taraflara ön inceleme duruşma gün ve saati ile iş bu tensip tutanağının tebliğine,

4- 28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren7251 sayılı kanun md. 13, 63 ile değişik HMK'nın 139/1 maddesi gereğince; taraflara çıkartılacak davetiye üzerine HMK 139 ve 150 /I maddesi uyarınca; "Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir" hususunun şerh düşülmesine, ihtaratın tebliğle beraber yapılmış sayılmasına, (TEBLİĞİN İHTAR YERİNE GEÇMESİNE)

5- HMK kanun md. 141 gereği "Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır" düzenlemesi gereği mülga md. 139'da yer alan "duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" durumunun artık söz konusu olmadığının İHTARINA, (TEBLİĞİN İHTAR YERİNE GEÇMESİNE)

Bu nedenlerle, ön inceleme duruşmasının 23/05/2024 günü saat 09:30'da yapılmasına karar verilmekle, işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere, ön inceleme inceleme duruşma günü ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 11/01/2024

Basın No: ILN02012009

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