T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/68 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:30

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parseller geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Rapora konu taşınmazın bulunduğu genelinde müstakil mesken kullanımı yoğunluktadır. Şehir merkezine 8 km mesafeli olan muhitte ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır. 439 Nolu Parsel üzerinde 40 m2 alana sahip kâgir ev bulunmaktadır. Yapılan resmi kurum araştırmalarına göre taşınmazın herhangi bir yapı ruhsatına veya mimari projesine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Yapı mimari açıdan kötü durumda olup dış sıvası yapılmamıştır. Taşınmazın üzerindeki muhtesatın mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre tespit edilmiştir. Ayrıca yapı aşınma payları, 02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvelden yararlanarak bulunmuştur. Yapı Değeri (40 m2 ),( 2.sınıf B grubu ), aşınma payı % 40 olarak tespit edilerek: 37.200,00 TL olduğu belirlenmiştir. Parsel üzerinde; 2 adet ceviz, 1 adet ayva ile 4 adet dut ağacı dikilidir. Ağaçların değeri: 23.116,67 TL'dir. Taşınmazın değeri: 9.100.000,00 TL'dir. Elazığ Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü servisinden alınan bilgiye göre taşınmazlardan 439 nolu parselin belediye sınırları içerisinde yer aldığı, revizyon 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ve yola terklerinin bulunduğu henüz ARSA vasfı kazanmadığı öğrenilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 03/01/2024 tarih 63072 sayılı cevabi yazısında: Parselin kısmen imar yolunda, kısmen de bitişik nizam 4 (dört) kata müsaadeli konut alanında kaldığını belirtilmiştir. Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 8471637 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın kaydında bulunan şerhin satışında Müdürlüğümüzün herhangi bir dahili bulunmadığı bildirilmiştir. Elazığ Tapu Müdürlüğünün 08/02/2024 tarih 11684236 sayılı cevabi yazısında: Taşınmazın üzerinde bulunan ağır ve orta hasarlı taşınmaz şerhi alıcı tarafından kabul edilmesi halinde satışına engel bir durum olmadığı bildirilmiştir.1.820 m29.160.316,67 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Diğer (Konusu : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 31/05/2023 tarih ve 6539917 sayılı yazısı ile ağır ve orta hasarlı taşınmazlar ) Lehtar/lar: ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 06/07/2023 Yevmiye: 37681 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.21/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Parseller geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Rapora konu taşınmazın bulunduğu genelinde müstakil mesken kullanımı yoğunluktadır. Şehir merkezine 8 km mesafeli olan muhitte ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır. 1733 ada 1 Nolu Parsel üzerinde 90 m2, 92 m2, 87 m2 ve 85 m2 alana sahip ayrı ayrı kullanılan 4 adet kâgir ev bulunmaktadır. Yapılan resmi kurum araştırmalarına göre yapıların herhangi bir yapı ruhsatına veya mimari projesine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Yapıların iç mekan özellikleri detaylı incelenememiş olup antre kısımlarından alınan fotoğraflara göre işçilik ve malzeme kalitesinin kötü olduğu gözlemlenmiştir. Meskenler Ulukent Mahallesi Panayır Sokak No:5-6-12 ve 14 adresinde konumludurlar. Yapıların hasar durum araştırılmış olup olumlu ya da olumsuz herhangi bir kayıta rastlanmamıştır. Taşınmazın üzerindeki muhtesatın mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre tespit edilmiştir. Yapı Değerleri, (90+92+87+85=354 m2 ),( 2.sınıf B grubu ), Aşınma payı % 30 olarak tespit edilerek: 384.090,00 TL'dir. Parsel üzerinde; 8 adet kayısı, 1 adet erik, 4 adet dut, 1 adet elma, 1adet nar ağacı ile 1 adet bağ omçasının dikili olduğu tespit edilmiştir. Ağaçların değeri: 40.079,45 TL'dir. Taşınmazın değeri: 11.389.000,00 TL'dir. Elazığ Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü servisinden alınan bilgiye göre taşınmazlardan 1733 ada 1 parselin konut alanında kaldığı, ayrık nizam 6 kat Taks: 0.40 Emsal: 2,40 yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 03/01/2024 tarih 63072 sayılı cevabi yazısında: Parselin ayrık nizam 6 kata müsaadeli konut alanında kaldığı TAKS:0.40, KASK:2.40 nizamında kaldığı belirtilmiştir.Ulukent Mahallesi Panayır Sokak No:5-6-12 ve 14 / Merkez / Elazığ1.627 m211.813.169,50 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02014308

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