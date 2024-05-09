Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00
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ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI
|Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati
|cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin
|01/03/2024 tarih 2024/14 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi
|gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
|İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ
|Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
|İhaleye İştirak edecek olanların;
|GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
|1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
|2) Yerleşim (ikametgah) Belgesi,
|3) İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
|TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
|1) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
|2) Ticaret Sicil Belgesi,
|3) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
|4) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
|5) Geçici İhale Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
|DİĞER İSTENEN BELGELER
|· 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına
|dair taahhütname.
|· Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak
|zorundadır.)
|. İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne
|teslim etmeleri gerekmektedir.
|. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
|İlan olunur.
|S.No
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüzölçüm (m²)
|İmar Durumu
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|Şartname Bedeli
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|İstiklal Mahallesi
|169
|5
|935,5
|Arsa
|777.000,00 ₺
|23.310,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|09:00
|2
|İstiklal Mahallesi
|259
|7
|550
|Arsa
|402.000,00 ₺
|12.060,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|09:15
|3
|İstiklal Mahallesi
|259
|8
|551,58
|Arsa
|403.000,00 ₺
|12.090,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|09:30
|4
|İstiklal Mahallesi
|259
|9
|638,03
|Arsa
|466.000,00 ₺
|13.980,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|09:45
|5
|İstiklal Mahallesi
|259
|10
|550,56
|Arsa
|402.000,00 ₺
|12.060,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|10:00
|6
|İstiklal Mahallesi
|259
|11
|550
|Arsa
|402.000,00 ₺
|12.060,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|10:15
|7
|İstiklal Mahallesi
|259
|12
|500
|Arsa
|365.000,00 ₺
|10.950,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|10:30
|8
|İstiklal Mahallesi
|259
|13
|500
|Arsa
|365.000,00 ₺
|10.950,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|10:45
|9
|İstiklal Mahallesi
|259
|14
|514,2
|Arsa
|376.000,00 ₺
|11.280,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|11:00
|10
|İstiklal Mahallesi
|263
|12
|567,83
|Arsa
|415.000,00 ₺
|12.450,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|11:15
|11
|İstiklal Mahallesi
|263
|13
|518,57
|Arsa
|379.000,00 ₺
|11.370,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|11:30
|12
|İstiklal Mahallesi
|263
|14
|518,03
|Arsa
|379.000,00 ₺
|11.370,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|11:45
|13
|İstiklal Mahallesi
|263
|15
|517,52
|Arsa
|378.000,00 ₺
|11.340,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|12:00
|14
|İstiklal Mahallesi
|263
|16
|517,04
|Arsa
|378.000,00 ₺
|11.340,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|12:15
|15
|İstiklal Mahallesi
|263
|17
|516,6
|Arsa
|378.000,00 ₺
|11.340,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|12:30
|16
|İstiklal Mahallesi
|263
|18
|549,15
|Arsa
|401.000,00 ₺
|12.030,00 ₺
|1.000,00 ₺
|21.05.2024
|12:45
Basın No: ILN02029640
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