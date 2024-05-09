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Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00

ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI

ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati
cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin
01/03/2024 tarih 2024/14 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi
gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ
Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye İştirak edecek olanların;
GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Yerleşim (ikametgah) Belgesi,
3) İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
1) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
2) Ticaret Sicil Belgesi,
3) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
4) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
5) Geçici İhale Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
DİĞER İSTENEN BELGELER
· 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına
dair taahhütname.
· Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak
zorundadır.)
. İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.
S.No Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 İstiklal Mahallesi 169 5 935,5 Arsa 777.000,00 ₺ 23.310,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 09:00
2 İstiklal Mahallesi 259 7 550 Arsa 402.000,00 ₺ 12.060,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 09:15
3 İstiklal Mahallesi 259 8 551,58 Arsa 403.000,00 ₺ 12.090,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 09:30
4 İstiklal Mahallesi 259 9 638,03 Arsa 466.000,00 ₺ 13.980,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 09:45
5 İstiklal Mahallesi 259 10 550,56 Arsa 402.000,00 ₺ 12.060,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 10:00
6 İstiklal Mahallesi 259 11 550 Arsa 402.000,00 ₺ 12.060,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 10:15
7 İstiklal Mahallesi 259 12 500 Arsa 365.000,00 ₺ 10.950,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 10:30
8 İstiklal Mahallesi 259 13 500 Arsa 365.000,00 ₺ 10.950,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 10:45
9 İstiklal Mahallesi 259 14 514,2 Arsa 376.000,00 ₺ 11.280,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 11:00
10 İstiklal Mahallesi 263 12 567,83 Arsa 415.000,00 ₺ 12.450,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 11:15
11 İstiklal Mahallesi 263 13 518,57 Arsa 379.000,00 ₺ 11.370,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 11:30
12 İstiklal Mahallesi 263 14 518,03 Arsa 379.000,00 ₺ 11.370,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 11:45
13 İstiklal Mahallesi 263 15 517,52 Arsa 378.000,00 ₺ 11.340,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 12:00
14 İstiklal Mahallesi 263 16 517,04 Arsa 378.000,00 ₺ 11.340,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 12:15
15 İstiklal Mahallesi 263 17 516,6 Arsa 378.000,00 ₺ 11.340,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 12:30
16 İstiklal Mahallesi 263 18 549,15 Arsa 401.000,00 ₺ 12.030,00 ₺ 1.000,00 ₺ 21.05.2024 12:45

Basın No: ILN02029640

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