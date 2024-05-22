T.C.

UŞAK İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 385.000,00 1 Taşıt 64KZ888 Plakalı , 2006 Model , VOLKSWAGEN Marka , POLO 1,4 75HP Tipli , BKY412980 Motor No'lu , Otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:31

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.480.000,00 1 Taşıt 64ABJ002 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , TIGUAN Tipli , DPCB79607 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:41

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 470.000,00 1 Taşıt 64KS526 Plakalı , 2008 Model , FORD Marka , TRANSİT 35 M Tipli , SWFA7U03227 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:51

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 700.000,00 1 Taşıt 34PPL89 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , TRANSPORTER TDI 140 HP Tipli , CAA538241 Motor No' lu, içi VIP tarzda döşenmiş kamyonet. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma BilgileriArtırma BilgileriArtırma BilgileriArtırma Bilgileri

21/05/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02037016

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