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Giriş Tarihi: 23.05.2024 00:00

T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2024/94 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
385.000,00 1 Taşıt 64KZ888 Plakalı , 2006 Model , VOLKSWAGEN Marka , POLO 1,4 75HP Tipli , BKY412980 Motor No'lu , Otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:31
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.480.000,00 1 Taşıt 64ABJ002 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , TIGUAN Tipli , DPCB79607 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:41
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
470.000,00 1 Taşıt 64KS526 Plakalı , 2008 Model , FORD Marka , TRANSİT 35 M Tipli , SWFA7U03227 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:51
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
700.000,00 1 Taşıt 34PPL89 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , TRANSPORTER TDI 140 HP Tipli , CAA538241 Motor No' lu, içi VIP tarzda döşenmiş kamyonet. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:01

21/05/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02037016

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T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
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