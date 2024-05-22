Giriş Tarihi: 23.05.2024 00:00
T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|385.000,00
|1
|Taşıt
|64KZ888 Plakalı , 2006 Model , VOLKSWAGEN Marka , POLO 1,4 75HP Tipli , BKY412980 Motor No'lu , Otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:31
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.480.000,00
|1
|Taşıt
|64ABJ002 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , TIGUAN Tipli , DPCB79607 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:41
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|470.000,00
|1
|Taşıt
|64KS526 Plakalı , 2008 Model , FORD Marka , TRANSİT 35 M Tipli , SWFA7U03227 Motor No'lu , otomobil. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:51
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|700.000,00
|1
|Taşıt
|34PPL89 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , TRANSPORTER TDI 140 HP Tipli , CAA538241 Motor No' lu, içi VIP tarzda döşenmiş kamyonet. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Araç ilimiz Mutlu Yediemin Otoparkındadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:01
21/05/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02037016
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