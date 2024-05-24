Örnek No:55*

T.C.BEYKOZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:51

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, Çubuklu Yolu Mevkii Mevkii, 175 Ada, 20 Parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama ve Durum Bürosunun 74796371-3 10.05./5553 sayılı 09.08.2018 tarihli Yazısında, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 175 ada, 20 parsel ve 21 parsel sayılı yer; 22.07.1983 onanlı,1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama Imar Planı'nda 6 ve 7 parsellerle tevhiden "Koruya Katılacak Alanında" kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 20112 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3,5. maddesine göre; Koruya katılacak alanlarda kalan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulması dışında hiçbir yapı yapılamaz. Ayrıca bu alanlarda bitki örtüsünün geliştirilmesi esastır. Bu alanlarda, 1/S000 ve 1/1000ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri geçerlidir. Denilmektedir Güncel imar durumuna yönelik Boğaziçi İmar Müdürlüğü nden edinilen şifahi bilgiyle teyit sağlanmıştır. İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün 14.08.2018 tarihli E.2406687 Sayılı yazısı ekinde İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 175 ada, 20 ve 21 parsel sayılı yerlerin 1/500 ölçekli çapı gönderilmiş olup, dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/500 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı olarak kullanılan bahçeli 1-2 katlıyapılar mevcuttur. Nişangah Caddesi üzerinde tadilatlı bakımlı 3-4 katlı yapılar görmek mümkündür. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu aynı zamanda düzensiz bir yapılaşmanın olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, Kara toplu taşıma araçlarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu taşınmaz, Tapu kayıtlarında İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Yolu Mevkii, 175 ada, 20 parsel 2.985,00 m* Yüzölçümlü, *Bahçeli Kargir EV vasıflı taşınmazdır. Parsel içerisinde bulunan binalar Hazar Çıkmazı Sokak üzerinden 2, 4 ve 7 olarak numaralandırılmış, Emirgazi Sokak üzerinden 18 olarak numralandırıldığı görülmüştür. Parsel geometrik olarak Düzgün dörtgen şeklinde olup topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde 18 kapı numaralı 70m2 alanlı tek katlı bina, 2 kapı numralı 264m2 alanlı 2 katlı bina, 4 kapı numralı 210m2 alanlı 2 katlı bina, 7 kapı numaralı 260m2 alanlı 3 katlı bina bulunmaktadır. Ayrıca 20'şer m2, 2 adet garajlar bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde bulunan yapıların konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Parselin kısmi deniz manzarası bulunmaktadır. Ayrıca parsel üzerinde az sayıda meyve ağaçlarının mevcut olduğu görülmüştür.18 kapı numaralı binanın İsak Ömer Aslan'a ait olduğu, 2 kapı numaralı binanın Salih Zeki Kesin'e ait olduğu, 4 kapı numralı binanın Sultan Keskin'e ait olduğu , 7 kapı numaralı binanın zemin katı Mehmet Keskine, 1. Normal katı Saniye Keskin'e , 2. Normal katı Mehmet Keskin'e ait olduğu çevre sakinleri tarafından şifahi olarak belirtilmiş ancak bununla ilgili herhangi bir resmi belgeye rastlanmamıştır. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 175 ada, 20 parsel 2985 m² Yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev vasıflı taşınmaz satılacaktır.İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇUBUKLU Mahalle/Köy, Çubuklu Yolu Mevkii Mevkii, 175 Ada, 21 Parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama ve Durum Bürosunun 74796371-3 10.05./5553 sayılı 09.08.2018 tarihli Yazısında, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 175 ada, 20 parsel ve 21 parsel sayılı yer; 22.07.1983 onanlı,1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama Imar Planı'nda 6 ve 7 parsellerle tevhiden "Koruya Katılacak Alanında" kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3,5. maddesine göre, Koruya katılacak alanlarda kalan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulması dışında hiçbir yapı yapılamaz. Ayrıca bu alanlarda bitki nün geliştirilmesi esastır. Bu alanlarda, 1/S000 ve 1/1000ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri geçerlidir. Denilmekte, güncel imar durumuna yönelik Boğaziçi İmar Müdürlüğünden edinilen şifahi bilgiyle teyit sağlanmıştır. Konu taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı olarak kullanılan bahçeli 1-2 katlı yapılar mevcuttur. Nişangah Caddesi üzerinde tadilatlı bakımlı 3-4 katlı yapılar görmek mümkündür Yapılaşmanın orta yoğun olduğu aynı zamanda düzensiz bir yapılaşmanın olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, Kara toplu taşıma araçlarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu taşınmaz, Tapu kayıtlarında İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Yolu Mevkii, 175 ada, 21 parsel 1.000,00 m² Yüzölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazdır. Parsel geometrik olarak amorf şeklinde olup topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Parselin kuzey cephesi Çubuklu ş. Ersin Güner Caddesi, batı cephesi Şehit Ümit Aydın Sokak ve güney cephesi ise Hazar Çıkmazı Sokak ile çevrilidir. Keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup çeşirtli doğal yetişen bitki örtüsünün olduğu görülmüştür. Parsel kısmi deniz manzarasına sahiptir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 175ada, 21 parsel 1000 m² Yüzölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır.

03/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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