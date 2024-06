T.C. SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/5 Esas

DAVALI: HALİT BİLGİÇ-11966819674

HÜSNÜ ve FATIM oğlu, NARLI 01/02/1972 doğumlu,

Davacı ŞÜKRÜYE BİLGİÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının; davalı Halit Bilgiç' in ikamet adresi olarak "Cumhuriyet Mah, Dişbudak Cad. No: 1/A Küçükçekmece/İstanbul " adresi olarak bildirilen adrese Mahkememizce çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin boş olduğu, yapılan tüm tebliğe yarar ikamet adresi araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, davacı vekilince Mahkememize bildirilen adreslere çıkartılan tebligatların ve bu adreslere yönelik kolluk adres araştırmalarının da neticesiz kaldığı ve bu haliyle adı geçenin adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 139. maddesi uyarınca, 12/07/2024 günü saat 11:00'da sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02043527

