T.C.İSTANBUL16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/27 Esas

İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı" COMMERCIAL BANK OF SYRİA"na yapılacak tebligatla ilgili Dışişleri Bakanlığının 23.03.2018 tarihli ve 2018/13632698 sayılı yazıda; Suriye'de yaşanmakta olan olumsuz gelişmeler ve asayiş durumundaki zafiyet nedeniyle, Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuzun faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı; bu çerçevede, Suriye'deki vatandaşlarımıza ilişkin adli, hukuki ve idari yazışmalar ile Suriye makamları nezdinde takip edilmesi gereken adli/idari yardımlaşma hususundaki sorunların, Suriye'de yaşanan iç çatışmalar ve güvenlik şartlarının olumsuzluğu nedeniyle halen devam ettiği bildirildiğinden davalı " COMMERCIAL BANK OF SYRİA" hakkında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/09/2024 günü saat: 14:20'da HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan mahkemede hazır olmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ayrıca dava dilekçesi , evvelki ilam ve BAM ilamı, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.19/02/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02047121