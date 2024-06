T.C. ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO :2019/78 Esas

DAVALI : HAOUSSATOU TRAORE Davacı MEHMET İÇLİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adreslerinize çıkarılan tebligatlar yapılamamış, adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK 147/2 ve 150/2 Maddeleri uyarınca belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde geçerli bir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlerin itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin taraflara tanzim olunan ön inceleme duruşma zaptının tevdi edilmesi suretiyle tebliğine, hazır bulunmayan taraflara ön inceleme duruşma zaptı ekli olarak duruşma gün ve saatini bildirir ilgili hususların tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı, Duruşma Günü:10.09.2024 günü saat 09:25'e mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İLGİLİ KİŞİ : HAOUSSATOU TRAORE - KALABANCORO SUD EXTENSİON 316 SOKAK KAPI NC BAMAKO/ MALİ CUMHURİYETİ

RÉPUBLİQUE DE TURQUİE

ANKARA OUEST 3ÈME TRIBUNAL DE LA FAMILLE

BASE N°. : 2019/78 Base

DÉFENSEUR: HAOUSSATOU TRAORE

ANNONCE

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée contre vous par le plaignant MEHMET İÇLİ :

Les notifications émises par notre tribunal à vos adresses n'ont pas pu être faites, et comme aucun résultat n'a été obtenu de la recherche d'adresse, il a été décidé de notifier la date de l'audience d'investigation par annonce.

Conformément aux articles 147/2 et 150/2 du CPP, s'ils ne sont pas présents au tribunal sans excuse valable au jour et à l'heure de l'audience d'instruction déterminée conformément aux articles 147/2 et 150/2 du CPP, l'audience se poursuivra en leur absence et ils ne pourront pas s'opposer aux mesures prises, et le procès oral se déroulera à l'audience de clôture de l'instruction,

Dans le cas où l'audience est reportée pour une procédure orale, les parties ne reçoivent pas de convocation séparée et, sans préjudice de la disposition de l'article 150, les parties sont informées qu'un jugement sera rendu en leur absence par la remise aux parties du procès-verbal de l'audience d'examen préliminaire, les parties qui n'étaient pas présentes à l'audience d'examen préliminaire sont réputées avoir été informées par annonce de la date et de l'heure de l'audience, telles qu'elles sont jointes au procès-verbal de l'audience d'examen préliminaire.Date d'audience : le 10.09.2024 à 09:25 à l'audience qui se tiendra dans la salle d'audience de notre tribunal, vous devez être présent en personne ou vous faire représenter par un mandataire. A défaut, le fait que le procès se poursuivra en votre absence sera réputé avoir été notifié 7 jours après la date de publication conformément à l'article 31 de la loi sur la notification pour valoir en lieu et place de la notification du jour de l'audience du procès.

PERSONNE DE CONTACT : HAOUSSATOU TRAORE - KALABANCORO SUD EXTENSİON 316 STREET GATE NC BAMAKO/ REPUBLIQUE DU MALI

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02051070