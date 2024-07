T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1240 Esas

KARAR NO : 2024/403

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2024 tarihli ilamı ile 155/1, 155/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS ve 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohammed ve Fatıma oğlu, 07/05/1997 doğumlu ABDELLATIF LAHMAMY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27.06.2024

