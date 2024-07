TC. BÜYÜKCEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2016/403 Esas

KARAR NO : 2024/885

SANIK : AKMUHAMMET ABDYRAHMANOV, Baglı ve Mahri oğlu, 1990 TÜRKMENİSTAN doğumlu, İSTANBUL, ESENYURT,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehterçeşme Mah.1958.Sok No:15/4 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:

SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 23/02/2016

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 25/04/2024

KARAR TÜRÜ : MAHKUMİYET

1-)Sanığın sabit görülen bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK nun 142/2-h 2. cümle uyarınca suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, suçun işlenmesindeki zaman ve yer , suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere5YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından sanığa verilen cezadan TCK2nın 35. Maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca arttırım veya indirim uygulanmasına yer olmadığına,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.04/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057584