T.C. AVANOS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/107 Esas

DAVACI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU -

VEKİLİ : Av. SUAT ALTINSOY

DAVALI: BÜLENT ERGİN-35954055578 - Heerstr. 159 Duisburg 47053 9893

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Avanos Yeni Mahallede yer alan 121 ada 7parsel tarla ve bağ cinsi 11.600 m2 taşınmazın 166,25 m2 kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve hazine adına tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığı ve mahkememizce yukarıda belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 19/12/2024 günü saat 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Bülent Ergin'e ilanen tebliğ olunur.02/07/2024

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