T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 01:00
ESAS NO : 2024/279 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Merkez ilçesi Sulusaray köyü
MEVKİİ : Sultan Alaaddin Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 296
PARSEL NO : 29
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 19.989,73 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat BİLGİLİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/279 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Sulusaray köyü, Sultan Alaaddin mahallesi, 296 ada 29 parselin19.989,73 m2 sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda dava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin EPDK yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği mahkemece belirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir Vakıflar Bankasına adınıza yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu tebliğ olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/07/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059545