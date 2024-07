T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/279 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Merkez ilçesi Sulusaray köyü

MEVKİİ : Sultan Alaaddin Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 296

PARSEL NO : 29

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 19.989,73 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat BİLGİLİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/279 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Sulusaray köyü, Sultan Alaaddin mahallesi, 296 ada 29 parselin19.989,73 m2 sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda dava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin EPDK yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği mahkemece belirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir Vakıflar Bankasına adınıza yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu tebliğ olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059545