T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/212 Esas 2024/132 Karar

Görevi Kötüye Kullanma ve Zimmet suçlarından Mahkememizin 02/04/2024 tarih, 2021/212 Esas ve 2024/132 Karar sayılı ilamında; 20657134378 TC kimlik numaralı, Mehmet ve Ayfer oğlu, 27/09/1983 Van doğumlu Serkan Korkmaz'ın sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında ayrı ayrı Beraat hükmü kurulmuştur.

Sanık Serkan Korkmaz'ın mahkememizde alınan 24/03/2023 tarihli savunmasında bildirmiş olduğuaçık adresine çıkan gerekçeli karar, C. Savcısının istinaf talebi ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması ve UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı anlaşılmış, ayrıca Göztepe Polis Merkez Amirliğince yapılan adres araştırması sonucu mahkememize bildirilen adrese yapılan tebligatın da bila ikmal edildiği görülmekle, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Serkan Korkmaz'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 02/04/2024 tarih, 2021/212 Esas ve 2024/132karar sayılı ilamı, C. Savcısının istinaf talebi ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Serkan Korkmaz için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060537