T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2024/142 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/142 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi, Mustafakuyu mevkii, 4217 ada, 3 parsel, parsel sayılı taşınmazın imar durumu: Şile Belediyesi, İmar ve Şehircilik Md. imar uygulama paftasında: 17.01.2014 tasdik tarihli Şile İlçesi, Geredeli Köyü (Mahallesi),1/1000 ölçekli (U.İ.P.): uygulama imar planında: Kısmen imar yolu, kısmen TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN'da kalmaktadır. Sınırlar içinde herhangi bir yapı, tesis ve ekonomik değerde ekili/dikili ağaç bulunmadığı görüldü. Parsel kumlu-tınlı-killi özelliklerde tarım yapmaya uygun tarımsal nitelikli toprak yapısına sahiptir. Şile merkezinden doğu yönde yaklaşık 40km mesafededir. Parsel tapuda vasfı: Tarladır. Tapudaki vasfı ile arazi durumu birbirine uygun özelliklerdedir. Çevresinde herhangi bir yapılaşma ve alt yapı faaliyeti yoktur. Bölge tamamı tarımsal nitelikli alanda kalması sebebi ile tarımsal faaliyetler yapılacak alanlardadır. Bulunduğu yakın bölgede parsellerde iskan edilen meskenlerde/yapılaşmalarda Belediye hizmetleri, elektrik, içme suyu, kanal ve doğalgaz gibi alt yapı hizmetleri ve çevre temizlik hizmetleri bulunmamaktadır.3 nolu parselin arz toplam değeri: 686,50m²*1.750,00TL/m²= 1.201.375,00TL. hesaplandı. tapuda hissesi: 1/1 dir.(1/1) hissesi toplam değeri: 1.201.375,00TL *(1/1)= 1.201.375,00TL.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi 4217 Ada 3 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 686,50 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 17.01.2014 tasdik tarihli Şile İlçesi, Geredeli Köyü (Mahallesi),1/1000 ölçekli (U.İ.P.): uygulama imar planında: Kısmen imar yolu, kısmen TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN'da kalmaktadır.
Kıymeti : 1.201.375,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:43
09/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061322