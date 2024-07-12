T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:43

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İstanbul İli, Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi, Mustafakuyu mevkii, 4217 ada, 3 parsel, parsel sayılı taşınmazın imar durumu: Şile Belediyesi, İmar ve Şehircilik Md. imar uygulama paftasında: 17.01.2014 tasdik tarihli Şile İlçesi, Geredeli Köyü (Mahallesi),1/1000 ölçekli (U.İ.P.): uygulama imar planında: Kısmen imar yolu, kısmen TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN'da kalmaktadır. Sınırlar içinde herhangi bir yapı, tesis ve ekonomik değerde ekili/dikili ağaç bulunmadığı görüldü. Parsel kumlu-tınlı-killi özelliklerde tarım yapmaya uygun tarımsal nitelikli toprak yapısına sahiptir. Şile merkezinden doğu yönde yaklaşık 40km mesafededir. Parsel tapuda vasfı: Tarladır. Tapudaki vasfı ile arazi durumu birbirine uygun özelliklerdedir. Çevresinde herhangi bir yapılaşma ve alt yapı faaliyeti yoktur. Bölge tamamı tarımsal nitelikli alanda kalması sebebi ile tarımsal faaliyetler yapılacak alanlardadır. Bulunduğu yakın bölgede parsellerde iskan edilen meskenlerde/yapılaşmalarda Belediye hizmetleri, elektrik, içme suyu, kanal ve doğalgaz gibi alt yapı hizmetleri ve çevre temizlik hizmetleri bulunmamaktadır.3 nolu parselin arz toplam değeri: 686,50m²*1.750,00TL/m²= 1.201.375,00TL. hesaplandı. tapuda hissesi: 1/1 dir.(1/1) hissesi toplam değeri: 1.201.375,00TL *(1/1)= 1.201.375,00TL.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi 4217 Ada 3 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 686,50 m2İmar Durumu :İnşaat tarzı 17.01.2014 tasdik tarihli Şile İlçesi, Geredeli Köyü (Mahallesi),1/1000 ölçekli (U.İ.P.): uygulama imar planında: Kısmen imar yolu, kısmen TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN'da kalmaktadır.Kıymeti : 1.201.375,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

09/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061322