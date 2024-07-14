T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ

TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

İhale Onay No İli/İlçesi Mah/Köy

Kasaba Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Tahmini Bedel

(TL.) Geçici Teminat

(TL.) İhale Tarihi İhale Saati Dosya Bedeli

(TL) 1 2024/2757054 Kayseri/Melikgazi Erenköy Arsa 8213 9 176.32 4.848.800,00 145.464,00 26.07.2024 10:00 1.500 2 2024/2794096 Niğde/Ulukışla Çifteköy Tarla 101 273 9000,16 1.463.992,00 43.919,76 26.07.2024 10:30 1.500 3 2024/2728082 Niğde/Merkez Aşağıkayabaşı Arsa 2663 4 29,43 264.870,00 7.946,10 26.07.2024 11:00 1.500

1- Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malların, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.No:2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde ihale Salonunda ihale Komisyonunca yapılacaktır.

3- İhaleye ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü ihaleler Başmühendisliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 1.500,00.- TL. (Bin Beşyüz Türk Lirası) 'nin Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi bedelini ödemek suretiyle almaları zorunludur.

4. Her Taşınmaz için ayrı ayrı teklif verilecektir.

5. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (İkametgah),(e-devletten alınabilir.)

b- Gerçek kişiler için, onaylı nüfus cüzdanı sureti , (e-devletten alınabilir.)

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,

d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)(Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat sunulacaktır).

h- Taşınmaz Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

ı- İhale dokümanında sunulan Yer görme belgesi ve Taahhütname istekli tarafından doldurulacaktır.

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f, g, h, Maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)

6. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon ve Faks numarası, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 – Melikgazi / KAYSERİ adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İhale bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, %20 KDV, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir

8. 2886 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler ( İhale tarihi ve saatinden sonra gelen ihale dosyası) kabul edilmez.

9. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

10. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061261