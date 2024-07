İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/81 Esas

KARAR NO : 2024/157

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 28.02.2024 tarihli kararı ile

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın davalı Hüseyin Yıldız üzerinden pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,

2-Davanın davalı şirket yönünden KABULÜNE;

Davacının Yıldızlar Madencilik Tekstil İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ'de %50 oranındaki ortaklıktan çıkma koşullarının oluşması nedeniyle TTK'nun 638/2. Maddesi uyarınca çıkma talebinin KABULÜNE ve bu şirketin ortaklığından çıkmasına,

3-Karar kesinleştiğinde kararın ÖZETİNİN TİCARET SİCİL TESCİL VE İLANINA,

4-Alınması gereken 427,60 TL harcın peşin alınan 179,90 TL harçtan mahsubu ile kalan 247,70 TL harcın davalı şirketten alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ye göre takdir edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan 179,90 TL peşin harç, 179,90 TL başvurma harcı ve 13.000,00 TL dosya masrafı olmak üzere toplam 13.359,80 TL yargılama giderinin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalılar tarafından sarf edilen yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

8-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/02/2024"karar verilmiş olup, Davalı Yıldızlar Madencilik Tekstil İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, mersis adresinin tebligat yapılan adres olduğu, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilemediği, bu nedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar ilanının ilan tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15.05.2024 .

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02062428