Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/69 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

BAĞIMSIZ BÖLÜM 4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8416 Ada, 5 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katından ibarettir. Her katta 2 daire olmak üzere toplam 6 daire bulunmaktadır. Zemin kattaki iki dükkan birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılmaktadır. Keşif günü bu iki dükkandan satışa konu olan 8 no'lu bağımsız bölüm (dükkan) incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bina asansörlüdür, 7-8 yıllıktır, Bahçeler Sokak ile Yazma Sokak (Gönülay Sokak) köşesindedir. 2. Normal Kat, 4 no'lu daire: Ön cepheden bakınca soldaki dairedir.3+1 özelliğindedir. Keşif günü kapalıdır. 6 no'lu daire ile benzer özellikte olduğu öğrenilmiştir. Daire brüt alanı (projesinden) ((14,55 m x 8,00 m) + 0,40 m x 3,38 m)- 0,7m x 1,00m = 117,00m2 dir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : 1-İstanbul Anadolu 4 Sulh Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Şerhi bulunmakta olup, satışa engel değildir cevabı bulunmaktadır

2-İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/130 Tereke sayılı dosyasından tedbir şerhi bulunmakta olup, İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/68 Tereke sayılı dosya numarası aldığını ve ilgili mahkemeden sorulmasını beyan etmiş İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/68 Tereke sayılı dosyasından konulan ihtiyati tedbir şerhi ve davalıdır şerhi için satışında bir sakınca bulunmamaktadır şeklinde cevap verilmiştir

Takdir Olunan Değer : 3.420.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 342.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Tuzla Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18916419-3 10.05.01-E.42300 nolu yazısından Tuzla İlçesi, 8416 Ada, 5 Parsel sayılı yerle ilgili imar durumu talebi incelenmiş, Söz konusu parsel; 15.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına göre Emsal:1,50 ; Hmax-6 kat ( 21,50 m.) yapılanma şartında konut alanında kalmaktadır.

Adresi : Aydınlı Mahallesi, Bahçeler Sokağa Cepheli No:7 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 493,40 m2 (daire içi brüt 117 m2)

Arsa Payı : 5594/49340

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:02

BAĞIMSIZ BÖLÜM 6 NO'LU TAŞINMAZIN :

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8416 Ada, 5 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina, bodrum kat +zemin kat + 3 normal kat +çatı katından ibarettir. Her katta 2 daire olmak üzere toplam 6 daire bulunmaktadır. Zemin kattaki iki dükkan birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılmaktadır. Keşif günü bu iki dükkandan satışa konu olan 8 no'lu bağımsız bölüm (dükkan) incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bina asansörlüdür, 7-8 yıllıktır, Bahçeler Sokak ile Yazma Sokak (Gönülay Sokak) köşesindedir. 3. Normal Kat, 6 no'lu daire: Ön cepheden bakınca soldaki dairedir. 3+1 özelliğindedir. Amerikan kapı, pvc malzemesinden pencere doğramaları, mutfakta tezgah üstü ve altı dolaplar, banyoda duşa kabin, klozet, dolaplı lavabo bulunmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Küçük wc depo olarak kullanılmaktadır. Daire brüt alanı (projesinden) 117,00 m2 dir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : 1-İstanbul Anadolu 4 Sulh Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Şerhi bulunmakta olup, satışa engel değildir cevabı bulunmaktadır

2-İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2019/130 Tereke sayılı dosyasından tedbir şerhi bulunmakta olup, İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/68 Tereke sayılı dosya numarası aldığını ve ilgili mahkemeden sorulmasını beyan etmiş İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/68 Tereke sayılı dosyasından konulan ihtiyati tedbir şerhi ve davalıdır şerhi için satışında bir sakınca bulunmamaktadır şeklinde cevap verilmiştir

Takdir Olunan Değer : 3.600.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 360.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu Tuzla Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18916419-3 10.05.01-E.42300 nolu yazısından Tuzla İlçesi, 8416 Ada, 5 Parsel sayılı yerle ilgili imar durumu talebi incelenmiş, Söz konusu parsel; 15.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına göre Emsal:1,50 ; Hmax-6 kat ( 21,50 m.) yapılanma şartında konut alanında kalmaktadır.

Adresi : Bahçeler Sokağa Cepheli No :7 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 493,40 m2

Arsa Payı : 5594/49340

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:41

BAĞIMSIZ BÖLÜM 8 NO'LU TAŞINMAZIN :Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8416 Ada, 5 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katından ibarettir. Her katta 2 daire olmak üzere toplam 6 daire bulunmaktadır. Zemin kattaki iki dükkan birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılmaktadır. Keşif günü bu iki dükkandan satışa konu olan 8 no'lu bağımsız bölüm (dükkan) incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bina asansörlüdür, 7-8 yıllıktır, Bahçeler Sokak ile Yazma Sokak (Gönülay Sokak) köşesindedir. Zemin kat, 8 no'lu bağımsız bölüm; Bahçeler Sokağa cepheli, yol seviyesinde 7/A numaralı dükkandır. Kat yüksekliği 3,07 m, Önden binaya bakınca soldaki dükkandır. Dükkan zemini seramik kaplamadır. Wc-lavabo bölümü bulunmaktadır. Dükkanın bodrum kattaki deposu ile dükkan içinden bağlantısı bulunmamaktadır. Bina girişinden bodrum kata inilerek depoya ulaşılmaktadır. Dükkanın net alanı (projesi/kat irtifakı tablosu) 89,09 m2, deposunun alanı 24,25 m2 dir. (Eşdeğer dükkan alanı: 89,09 m2 x 0,25 x 24,25- 95,15 m2 olmaktadır.)

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : 1-İstanbul Anadolu 4 Sulh Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Şerhi bulunmakta olup, satışa engel değildir cevabı bulunmaktadır

2-İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2019/130 Tereke sayılı dosyasından tedbir şerhi bulunmakta olup, İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/68 Tereke sayılı dosya numarası aldığını ve ilgili mahkemeden sorulmasını beyan etmiş İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/68 Tereke sayılı dosyasından konulan ihtiyati tedbir şerhi ve davalıdır şerhi için satışında bir sakınca bulunmamaktadır şeklinde cevap verilmiştir

Takdir Olunan Değer : 3.120.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 312.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu Tuzla Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18916419-3 10.05.01-E.42300 nolu yazısından Tuzla İlçesi, 8416 Ada, 5 Parsel sayılı yerle ilgili imar durumu talebi incelenmiş, Söz konusu parsel; 15.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına göre Emsal:1,50 ; Hmax-6 kat ( 21,50 m.) yapılanma şartında konut alanında kalmaktadır.

Adresi : Bahçeler Sokağa Cepheli No:7 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 493,40 m2

Arsa Payı : 6288/49340

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:10

05/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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