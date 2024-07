T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

DOSYA NO: 2022/307 Esas

KARAR NO: 2023/262

HAKİM : Özge DİNÇ 189797

YZ. İŞL. MD. : Muhammet Nuri ASLAN 169667

Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek suçundan Mahkememizin 11/04/2023 tarih, 2022/307 Esas ve 2023/262 Karar sayılı kararı ile sanık UMAİR MALİK hakkında müsnet suçtan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık UMAİR MALİK'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02063102