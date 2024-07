T.C. OF ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/296

KARAR NO : 2018/670

İLAN

Of Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/296 esas sayılı dava dosyasına konu 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık VAHID POURJAVADKOHNEHSHAHRI (Jafar ve Selma oğlu, 05/05/1990 Salmas doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda 27/11/2018 tarihli ve 2018/296 esas 2018/670 karar sayılı kararı ile;

''…1-Sanığın üzerine atılı kaçakçılık suçundan eylemine uyan 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaletiyle, aynı yasanın 3/1.maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak takdire sanığın 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanıntütün ve tütün mamulleri ile içki olması nedeniyle 5607 sayılıyasanın 3/10.maddesi uyarınca sanık hakkında hükmolunan cezada 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS ve 7 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-5607 sayılı Kanunun 3/10-son cümle gereğince sanığa verilecek hapis cezası üç yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS ve 7 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca verilen cezada 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS VE 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri arttırım veya indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

6-Sanık hakkında tespit edilen adli para cezasına esas 5 gün sayısının TCK'nun 52/2. madddesi uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL den hesaplanmak suretiyle sanığın 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirilmesine veya mehil verilmesine YER OLMADIĞINA,

7-Neticeten sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS ve 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

8-Sanık hakkında hükmolunan cezanın miktarı dikkate alınarak yasal şartları oluşmadığından TCK'nun 50.maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilme, 51.maddesi gereğince ertelenme veCMK'nun 231/5 maddesi gereğince hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair düzenlemelerin ayrı ayrı uygulanmasınaYER OLMADIĞINA,

9-Sanık hakkında kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararındakihususlar gözetilerek TCK'nun 53/1-2-3 maddelerinin UYGULANMASINA,

10- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TAPDK 'ya numune olarak bırakılan ve imha edilen kaçak emvallerim ( sigara ve içki ) suç aleti vasfıyla 5607 sayılı Kanun'un 13 maddesinin yollamasıyla TCK'nın 54 maddesi gereği MÜSADERESİNE

11-Katılan kurum olan Gümrük Müdürlüğü kendisini vekille temsilettirdiğinden karar tarihine göre yürürlükte olan AAÜT'ne göre 2.180,00 TL vekalet ücretininkatılan kurum vekili yararına sanıktan tahsili ile katılan kuruma ÖDENMESİNE,

12-Yargılama nedeniyle yapılan 1 adet davetiye giderinden ibaret 14,00 TL yargılama giderinin, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olduğu anlaşıldığından, 6352 sayılı Kanunun 100.maddesi ile değişik CMK'nun 324/4.maddesine eklenen cümle uyarınca Devlet Hazinesi ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,

Dair, (sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda) kararın (sanığa ve katılan kurum vekiline tebliğinden) itibaren 7 GÜN içerisinde kararı veren merciye verilecek bir dilekçe veya başka bir yerdeki Nöbetçi Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile bizzat başvurarak veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanının tutanağa geçirilmesi suretiyle SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/11/2018…'' şeklindekarar verilmiş olup , gıyabında verilen kararın sanığın adresinin yurtdışı olması ve yurt dışı tebligat işlemi yapılmaya çalışıldığı halde sonuç alınamaması nedeniyle tebliğ edilememişolup

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmişsayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.23/07/2024

