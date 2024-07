T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/716 Esas

KARAR NO : 2024/310

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Kadir ve Perize oğlu, 25/09/1981 doğumlu, ,Ağrı Doğubeyazıt Üzengili köyü nüf.kayıtlı, ALİ RIZA SARIHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 'in üstünde BİR GAZETEDE ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.07.2024

