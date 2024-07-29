T.C. ALMUS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, KAPICI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 120 Ada, 61 Parsel, Tokat İli Almus İlçesi Kapıcı köyü 120 ada 61 parsel numaralı 607,88 m² yüzölçümlü "Ahşap Samanlık ve Arsası" nitelikli taşınmaz hali hazırda çitlerle ikiye bölünmüş şekilde kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır, 1. Yapı Dubleks ev olup, mesken nitelikli zemin kat+1 normal katlı dubleks betonarme karkas yapıdır, yapının kaba inşaatı, dış cephe imalatları tamamlanmıştır, çatısı, pvc doğramaları, iç cephe alçı sıva boya imalatları yapılıdır, iç kapıları, tüm binanın balkonlar hariç zemin şap ve zemin kaplama imalatları, tuvalet ve banyo zemin, duvar ve tavan imalatları yapılı değildir. Yapının mevcut durumu ve yapı tekniği dikkate alındığında 4-6 yaş aralığındadır, yerinde yapılan ölçümlerde dubleks evin taban alanı 137,25 m² olarak hesaplanmıştır. 2. Yapı Dubleks ev olup mesken nitelikli zemin kat+1 normal katlı dubleks betonarme karkas yapıdır, mutfak dolabı ve tezgahın yapılıdır, pencere doğramaları pvc doğramadır, banyo, tuvalet ve balkonlarının zemin kaplaması seramiktir, odalar, mutfağın ve koridorlar laminat kaplamalıdır, dış cephe boyalıdır, iç cepheler alçı sıvalı ve boyalıdır, dış kapı çelik kapıdır, oda kapıları panel kapıdır,yapıda eksik imalat yoktur,yapının mevcut durumu ve yapı tekniği dikkate alındığında 11-15 yaş aralığındadır,yerinde yapılan ölçümlerde dubleks evin taban alanının 96,80 m² inşaat alanı 193,60 m² olarak hesaplanmıştır,taşınmaz Kapıcı Köyü köy yerleşik alanı içerisinde olup, yol, su, elektrik alt yapı, temizlik hizmetleri gibi kamut hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır ,taşınmazın batısı ve doğusu yola cephelidir, Kapıcı Köyü Tokat İl Merkezine 51 km, Almus İlçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Tokat İli Almus İlçesi Kapıcı Köyü Köyiçi Mevkii Almus / TOKAT

Yüzölçümü : 607,88 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Yukarıda belirtildiği gibidir.

Kıymeti : 5.015.040,10 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünce 10/11/2022 tarihinde konulan 3194 Sayının Kanunun 32.maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, KAPICI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 120 Ada, 65 Parsel, Tokat İli Almus İlçesi Kapıcı köyü 120 ada 65 parsel numaralı 73,58 m² yüzölçümlü "Ahşap Samanlık ve Arsası" nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde samanlık nitelikli çamur harç ile örülmüş taş duvarlı hımış yapı vardır, yerinde yapılan ölçümlerde samanlığın inşaat alanı 63,68 m² olarak hesaplanmıştır, taşınmaz Kapıcı Köyü köy yerleşik alanı içerisinde olup yol, su, elektrik alt yapı, temizlik hizmetleri gibi kamut hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır ,taşınmazın doğusu yola cephelidir, Kapıcı Köyü Tokat İl Merkezine 51 km, Almus İlçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Tokat İli Almus İlçesi Kapıcı Köyü Köyiçi Mevkii Almus / TOKAT

Yüzölçümü : 73,58 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Yukarıda belirtildiği gibidir

Kıymeti : 23.674,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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