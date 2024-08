T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/27

KARAR NO : 2024/11

MÜŞTEKİ : AKKİM KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. KUZEY AKKİM ŞUBESİ

VEKİLİ : Av. SAVAŞ PEHLİVAN, Fenerbahçe Mah. Cemil Topuzlu Cad. Hacı Mehmet Efendi Sok. Tibaş Dalyan Konut Sitesi F Blok, No: 24/6, K.7 D.14 Kadıköy / İstanbul

SANIK : INGA MAISURADZE,

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 06/03/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 26/02/2024

İstanbul 19. İcra Mahkemesi'nin 2023/27 esas sayılı dosyasında Müşteki Akkim Kimya San ve Tic. A.Ş. tarafından Sanık Inga Maısuradze aleyhine; Garanti Bankası Beylikdüzü Şubesine ait 8060309 serinolu, 522.000 TL bedelli çeke ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden açlan davanın yargılaması neticesinde 26/02/2024 tarihli duruşmada verilen nihai kararla" sanığın 516.000.-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" şeklinde sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca, duruşmada hazır bulunanlar için tefhim tarihi olan bu günden, hazır bulunmayanlar için tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize, bu mümkün olmadığı takdirde mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yoluna gidilebileceğinin, süresi içinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık INGA MAISURADZE'e gerekçeli kararın tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 12/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072607