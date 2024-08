T.C. KEŞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/464 Esas

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Muris Naim ve Ümmügül oğlu 01.07.1914 Rusçuk doğumlu, Edirne İli, Keşan İlçesi, Beyendik Köyü Aydoğan Mahallesi/Köyü Cilt No: 12 , Hane No: 108 BSN:1'de nüfusa kayıtlı Hasan ŞİMŞEK'in (TC 20914796424) mirasçılarını ve miras paylarını gösterir veraset belgesi istemli dava açılmıştır.

Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm aramalara rağmen isim ve tebliğe elverişli kayıt ve adresleri tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunun 594.maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları ve mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazine intikal edeceği hususu ilan olunur. 07/12/2023

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072752