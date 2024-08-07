T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/182 Esas 29/02/2024

İLAN

Tokat İli, Niksar İlçesi, Pelitli Mah/Köyü, Cilt No: 103, Hane No: 10 BSN: 38'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Gülsüm'den olma, 01/04/1983 doğumlu, 14096715250 T.C. Kimlik nolu ERSİN AKBUĞA'dan en son 2003 yılının Şubat ayında haber alındığı, bu tarihten sonra haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmıştır.

ERSİN AKBUĞA hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 Ay içinde bilgi vermeleri için Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/182 Esas sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvuruda bulunmaları TMK.nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur. 29/02/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072806