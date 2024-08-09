Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:00
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale "Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL" adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi ve şartname uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.
|Sıra No
|Kiralanacak Taşınmazın Tanımı
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Ada/
Parsel
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Kiralama Süresi
|Yıllık Muhammen Kira Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Arnavutköy İlçesi Genelinde Yer Alan konumları ekli listede belirli olan 39 adet ATM yerinin Belediyemize gelir sağlanması amacı ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi amacı kiraya verilecektir.
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|3 (üç) Yıl
|KDV dahil 2.304.000,00-TL
|69.120,00-TL
|21.08.2024
|11.00
Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074407