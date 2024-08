T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:12

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:22

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 392 Ada, 11 Parsel, Zemin kat 2 no.lu Nolu Bağımsız BölümAdresi : Çarşı Mahallesi Rıfat Usta Sokak Evci Apartmanı No 4 Daire 2 Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 80 m2Arsa Payı : 60/270İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1.derece sit alanıKıymeti : 3.280.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 27.06.1979Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 392 Ada, 11 Parsel, 1 Nolu Bağımsız BölümAdresi : Çarşı Mahallesi Rıfat Usta Sokak Evci Apartmanı No 4 Daire No 1 Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 80 m2Arsa Payı : 60/270İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1.derece sit alanında kalmaktadır.Kıymeti : 4.150.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 392 Ada, 11 Parsel, 1.kat 4 no.lu B.Bl. Nolu Bağımsız BölümAdresi : Çarşı Mahallesi Rıfat Usta Sokak Evci Apartmanı No: 4 D;4 Alanya Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 80 m2Arsa Payı : 75/270İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1.derece sit alanıKıymeti : 3.350.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 27.06.1979

14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077247